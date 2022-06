Mundo Primeiro baixista e um dos fundadores da banda Bon Jovi, Alec John Such morre aos 70 anos

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Alec John Such integrou a banda de 1983 a 1994 Foto: Reprodução/Instagram Alec John Such integrou a banda de 1983 a 1994. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alec John Such, primeiro baixista e um dos fundadores da banda de rock norte-americana Bon Jovi, morreu aos 70 anos, informou o grupo no domingo (05).

“Estamos com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento de nosso querido amigo Alec John Such. Ele era um original. Como membro fundador do Bon Jovi, Alec foi fundamental para a formação da banda. Para ser honesto, nós encontramos nosso caminho um para o outro através dele. Ele era um amigo de infância de Tico [Torres] e trouxe Richie [Sambora] para nos ver tocar. Alec sempre foi selvagem e cheio de vida. Sentiremos muito a falta dele”, diz o comunicado.

A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Nova York, em 14 de novembro de 1951, Alec John Such integrou a banda de 1983 a 1994.

