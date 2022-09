Rio Grande do Sul Primeiro canil da 7ª Delegacia Penitenciária Regional é inaugurado em Canela, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Estrutura tem oito baias, proteção de vidro, piso aquecido e esteira para os cães se exercitarem Foto: Divulgação/Ascom SJSPS Foto: Divulgação/Ascom SJSPS

O primeiro canil da 7ª Delegacia Penitenciária Regional, localizado no Presídio Estadual de Canela, na Serra Gaúcha, foi inaugurado pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

Inicialmente, o espaço abrigará nove cães. Com uma estrutura de 150 metros quadrados, construída em uma área de 300 metros quadrados, o canil possui piso aquecido, esteira para os cães se exercitarem, aquecimento de água para banho dos animais e materiais de primeira linha para o treinamento. Além disso, conta com oito baias, proteção de vidro, espaço administrativo e um amplo pátio.

Os animais serão treinados para atividades como faro de entorpecentes e intervenção prisional por adestradores e técnicos da Susepe e terão o acompanhamento semanal de uma veterinária contratada pela 7ª DPR. Com os treinamentos, os cães estarão habilitados para participar de operações de busca e apreensão e de barreiras policiais.

O canil foi projetado seguindo o modelo de outras unidades que foram visitadas pela equipe da região penitenciária. Nesses encontros, foram estabelecidas parcerias para a doação de cachorros para o canil regional. Cães das raças pastor suíço, pastor alemão, pastor belga, cane corso e border collie serão abrigados no espaço.

“A abertura do canil, juntamente com o estabelecimento do Grupo de Intervenção Rápida, tornam o Presídio Estadual de Canela uma unidade estratégica dentro da 7ª Região. Isso mostra o esforço que temos feito para, resguardadas as particularidades, e mesmo as dificuldades de cada delegacia, potencializarmos o trabalho em cada uma delas, com parcerias locais, buscando sempre qualificar cada vez mais a nossa atuação em prol da sociedade gaúcha”, afirmou o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild.

“Nós procuramos identificar as raças com que gostaríamos de trabalhar e entendemos que eles são policiais assim como nós. Por isso, queremos dar qualidade de vida aos animais e zelar pelo bem-estar deles. Cada detalhe nesta construção foi muito bem pensado e planejado”, afirmou o delegado penitenciário da 7ª região, Fernando Demutti.

Ao todo, para a aquisição de itens utilizados na obra, a 7ª DPR recebeu repasse de R$ 135 mil da sociedade civil e de valores provenientes de penas alternativas realizado pelas Varas de Execuções Criminais de Caxias do Sul e Farroupilha. Também houve a doação de materiais por parte das prefeituras de Gramado e Canela e de lojas de móveis.

Segundo o superintendente dos Serviços Penitenciários, José Giovani Rodrigues, “a Susepe já tem uma tradição em canis, iniciada no Presídio Regional de Santa Maria, depois seguida por outras unidades, mas, com certeza, atingimos um outro patamar com a construção de um espaço planejado seguindo a necessidade dos animais”.

A construção do local foi realizada com o uso de mão de obra prisional de 15 apenados. O delegado penitenciário da 7ª região, Fernando Demutti, ressaltou a importância do trabalho das pessoas privadas de liberdade nessa iniciativa. “A gente precisa dar oportunidades dentro e fora dos presídios”, disse.

