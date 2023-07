Ciência Primeiro cientista brasileiro escalado para ir ao espaço conduzirá estudo que pode mudar a colonização interplanetária

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

O pesquisador brasileiro Alysson Muotri se encontrou na última semana com o presidente Lula no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O pesquisador Alysson Muotri, da Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD), vai ser o primeiro cientista brasileiro a ir para o espaço, mais especificamente para a Estação Espacial Internacional (a ISS, na sigla em inglês). Muotri é um dos mais respeitados cientistas do mundo em transtornos do desenvolvimento neurológico, principalmente o autismo.

Muotri será considerado o primeiro cientista no espaço já que Marcos Pontes, o primeiro brasileiro, é engenheiro de formação e militar. A previsão da viagem do pesquisador foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com Muotri, na última terça-feira (27).

Em entrevista ao portal de notícias G1, o pesquisador contou que deve viajar ao espaço em novembro de 2024, em uma missão bastante especial e ambiciosa, cujos resultados podem ajudar, inclusive, na colonização de outros planetas

– Alysson Muotri deve passar cerca 10 dias na ISS executando diversos experimentos com os chamados “minicérebros”;

– Minicérebros são uma versão reduzida do nosso mais complexo órgão: são formados a partir de “células-tronco pluripotentes”, reprogramadas de células periféricas (sangue, polpa de dente ou pele) do próprio individuo seguindo uma complexa receita química.

– Os minicérebros não possuem estrutura completa nem consciência, mas simulam de forma simples a organização celular encontrada no cérebro humano;

– Um dos principais objetivos da pesquisa na ISS é entender os efeitos da microgravidade nesses organoides e, consequentemente, no cérebro dos astronautas.

– Em 2019, em colaboração com a Nasa e a Universidade da Califórnia, o pesquisador já tinha enviado minicérebros para o espaço. Com a pesquisa, ele constatou que as células cerebrais envelhecem mais rapidamente nesse ambiente: cerca de 10 anos em um mês.

– Como numa viagem muito longa ao espaço o cérebro humano pode sofrer com as consequências desse desenvolvimento cerebral acelerado, entender melhor agora como superar essa e outras barreiras, como busca Muotri, é um dos principais desafios para o sucesso da colonização da Lua ou até mesmo de outros planetas.

“Antes eu estava limitado a uma plataforma robótica. Ter um cientista fazendo experimentos em microgravidade é um privilégio”, afirma Muotri, que também é chefe da startup de biotecnologia Tismoo e do Muotri Lab, laboratório da (UCSD) que realiza pesquisas avançadas sobre autismo e outras doenças neurológicas.

O cientista será o terceiro brasileiro a ir ao espaço – é claro, se tudo der certo. No ano passado, o engenheiro Victor Hespanha fez um voo suborbital de cerca de 10 minutos e se tornou o segundo brasileiro a ir ao espaço (mas não à ISS).

O primeiro foi o astronauta Marcos Pontes, que em 2006 foi à Estação Espacial. À época, o engenheiro aeronáutico fez alguns vídeos na plataforma e levou experimentos selecionados pela Academia Brasileira de Ciências com foco também na microgravidade.

Muotri possui centenas de publicações científicas nas maiores revistas científicas do mundo e recebeu inúmeros prêmios decorrentes de suas descobertas. No ano passado, um estudo em que ele foi co-autor conseguiu inclusive testar com sucesso modelos de terapia genética para reverter os efeitos da Síndrome de Pitt-Hopkins, uma disfunção neuropsiquiátrica que tem características de transtorno do espectro autista (TEA). A pesquisa também usou organoides cerebrais, como são chamados tecnicamente os minicérebros.

Fora isso, esse modelo simplificado do cérebro humano forneceu a cientistas informações cruciais sobre por que o vírus da Zika causou um surto de defeitos congênitos no nordeste do Brasil em 2015. E Muotri também participou dessa pesquisa.

Mas agora, com sua viagem marcada à ISS no próximo ano, o futuro primeiro cientista brasileiro no espaço conta que busca executar experimentos mais complexos que ajudarão na colonização espacial, descobrindo formas de proteger o cérebro de astronautas dos efeitos da microgravidade.

Muotri disse que ainda não pode dar detalhes da sua preparação para a viagem e de como será o projeto especificamente. Apesar disso, o pesquisador afirma que estão previstas outras idas de sua equipe para a ISS, embora ele mesmo deva ir na primeira missão.

O pesquisador também pretende abrir seleção para levar pesquisas de outros colegas do país para a Estação Espacial Internacional (ISS). O objetivo dele é integrar a ciência do Brasil a essa viagem planejada para 2024.

Nesta última semana, o Muotri chegou a se encontrar com presidente Lula e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para a apresentação do projeto em uma audiência.

Em uma rede social, o presidente Lula confirmou inclusive que o cientista deve se tornar o primeiro cientista do país a ir para a ISS, mas o governo brasileiro, no entanto não deu detalhes da iniciativa.

Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia informou que não financiará o projeto, e indicou que os investimentos devem ser todos custeados pela Universidade da Califórnia. As informações são do portal de notícias G1.

