Política Primeiro debate do segundo turno é marcado por troca de acusações entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite

Por Marcelo Warth Neto | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Chamado de "ministro pipoqueiro" por Leite, Onyx acusou o ex-governador de ser "arrogante" e "mentiroso" Foto: Reprodução de TV Chamado de "ministro pipoqueiro" por Leite, Onyx acusou o ex-governador de ser "arrogante" e "mentiroso". (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro debate entre os candidatos que disputam o segundo turno da eleição para o governo do Rio Grande do Sul foi marcado por troca de acusações na noite de segunda-feira (10).

Durante o evento, promovido pelo Grupo Bandeirantes, Eduardo Leite (PSDB) chamou o seu adversário, Onyx Lorenzoni (PL), de “ministro pipoqueiro”. Segundo o tucano, Onyx ficou “pipocando em cinco ministérios” e “não conseguiu parar em nenhum porque não deu certo”.

Já o candidato do PL disse que o ex-governador é “arrogante”, “mentiroso” e tem um “coração de pedra”. Onyx também pediu respeito aos pipoqueiros: “Respeite os pipoqueiros, são tão dignos quanto tu, e nenhum pipoqueiro pediu aposentadoria com 37 anos, só tu fez essa vergonha. Os pipoqueiros são pessoas honradas, que sustentam suas famílias”.

Após a declaração, Leite negou receber aposentadoria como ex-governador do Estado. Durante o debate, ele também disse que Onyx coloca em risco a administração do Banrisul. “Meu adversário coloca em risco a administração do Banrisul com interferência política, ao dizer que irá governar de dentro do banco. Também coloca em risco o dinheiro da população quando promete utilizar as reservas de segurança financeira dos correntistas”, declarou o tucano.

Onyx garantiu que não irá privatizar o banco, caso seja eleito. Leite ainda afirmou que “o Rio Grande do Sul não é o quintal de Brasília”, referindo-se à relação entre o seu oponente e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Quem vive da mentira se incomoda e tenta esconder a verdade. Tenho orgulho de tudo que ajudei a construir ao lado de Jair Bolsonaro, o presidente que transformou o Brasil. Eu não me escondo e carrego a verdade, sempre”, declarou Onyx.

O candidato citou algumas ações que fez como ministro. “Na Casa Civil, cortamos cargos, acabamos com o desperdício e ajudei a trazer mais de 400 bilhões em investimentos. No Ministério da Cidadania, enquanto o ex-governador que renunciou trancava todo mundo em casa, cumpri a missão de colocar de pé o Auxílio Emergencial em seis dias. No Ministério do Trabalho e Previdência, reduzimos a burocracia, reduzimos mais de 1.000 normas a pouco mais de uma dezena e acabamos com a prova de vida presencial”, declarou Onyx.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política