Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Evento prossegue neste domingo em estruturas montadas próximas do Monumento ao Expedicionário Foto: Alex Rocha/PMPA Evento prosseguiu nesse domingo (23) em estruturas montadas próximas do Monumento ao Expedicionário. (Foto: PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

No último sábado (22), o dia ensolarado levou um grande fluxo de pessoas no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. No local, 95 animais encontraram um novo lar no primeiro dia da feira de adoção realizada pela prefeitura, via GCA (Gabinete da Causa Animal), e os parceiros governo do Estado e Exército. O evento prosseguiu nesse domingo (23).

A feira disponibiliza 200 cães e gatos resgatados da enchente do mês passado. Os animais são vacinados, castrados e microchipados, e puderam interagir com os visitantes, que se mostraram receptivos à iniciativa. Ao todo, 69 cães e 26 gatos foram adotados no sábado.

“Todas as vidas importam, especialmente neste momento tão difícil para a cidade em que milhares de animais tiveram que ser resgatados. A feira de adoção também permite o reencontro do tutor com seu pet perdido durante a enchente”, destacou o prefeito Sebastião Melo, que visitou a feira.

Fabiana Ribeiro, titular do GCA, ressaltou a importância do evento, reforçando que a prefeitura atuou desde o início da enchente para resgatar e abrigar milhares de animais. “Quase 100 animais tiveram a chance de encontrar um novo lar neste sábado. Seguiremos lutando pelo bem-estar deles”, completou.

Adoção responsável

Os interessados em adotar devem ter mais de 18 anos, responder a uma breve entrevista, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, e preencher um formulário no local. Para cães, é necessário levar guia ou peitoral; para gatos, uma caixa de transporte.

