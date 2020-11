Política Primeiro dia de inscrições para educação infantil de Porto Alegre teve grande procura, diz prefeitura

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Smed disponibiliza computadores em sua sede para os pais que tiverem dificuldade em realizar o processo on-line. Foto: Adriano Amaral/Smed PMPA Smed disponibiliza computadores em sua sede para os pais que tiverem dificuldade em realizar o processo on-line. (Foto: Adriano Amaral/Smed PMPA) Foto: Adriano Amaral/Smed PMPA

O período de inscrições para a educação infantil das redes municipal e comunitária de ensino teve início nesta segunda-feira (9) e segue até o dia 4 de dezembro. A Smed (Secretaria Municipal de Educação) disponibiliza computadores em sua sede para os pais que tiverem dificuldade em realizar o processo on-line. A procura por ajuda no primeiro dia das inscrições foi grande. Foram 64 atendimentos presenciais e 1.912 inscrições até as 17h.

Leticia da Fonseca Souza, 34 anos, foi ao local solicitar a transferência do filho Miguel para uma escola mais próxima de sua casa, no bairro Santa Tereza. Ana Maria, 65 anos, observava a filha Gisele Danielle preenchendo o formulário on-line de inscrição para a sua netinha Alice Danielle. “Estamos tentando uma vaga na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Gabriel Obino, que é no bairro Glória, onde vivemos. Temos boas indicações dessa escola. Minha neta é autista e necessita de cuidados especiais”, conta.

Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, as inscrições são feitas on-line em um site criado para este fim. Não haverá inscrições presenciais. A rematrícula dos alunos atuais será automática. Todo o processo é completamente gratuito.

Os responsáveis podem inscrever o filho em até três escolas próximas de sua residência, sendo uma estatal e duas comunitárias. O comprovante da inscrição deve ser impresso ou salvo quando o processo estiver finalizado. Não será possível editar a inscrição depois de concluída. Se houver necessidade de comprovação de documentos, o sistema exibirá as opções de agendamento. Os pais que desejam transferir alunos para outras escolas também devem realizar a inscrição.

O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro. As matrículas dos contemplados serão realizadas de forma presencial, na escola, de 14 a 18 de dezembro. Os pais devem entrar em contato com as instituições de ensino para fazerem o agendamento. Após esse período, começam as matrículas dos suplentes e o encaminhamento das crianças que não conseguiram vagas onde foram inscritas para escolas perto da região desejada.

Confira o cronograma:

Período de inscrições: 9/11 até 4/12;

Divulgação dos resultados: 11/12;

Matrículas dos contemplados: 14/12 até 18/12.

