Porto Alegre Primeiro drive thru para arrecadar agasalhos ocorre ao longo do dia no Centro

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Marchezan e Tainá reforçam a necessidade de doações de agasalhos a quem mais precisa. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal participaram, na manhã desta sexta-feira (8), do primeiro drive thru de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2020. A ação acontece até as 16h, na avenida Borges de Medeiros, calçada do Largo Glênio Peres, no Centro. Marchezan lembrou que neste ano a campanha tem um diferencial, que é a crise mundial provocada pelo novo coronavírus.

“Assim como o mundo inteiro, sabemos que vamos enfrentar dificuldade no decorrer do ano, sobretudo com a população mais vulnerável. Por isso, se torna ainda mais importante a campanha. Estamos fazendo algumas mobilizações e, quem puder passar aqui com sua doação, saiba que estará ajudando muito a quem precisa”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a campanha deste ano precisou ser reinventada em função do cenário atual, que exige isolamento e cuidados. Uma das principais mudanças, é que as roupas ficarão em quarentena por 14 dias em local arejado e ensolarado, para depois serem triadas e embaladas. Tainá Vidal, que está à frente da iniciativa junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte e a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), reforçou a importância das doações antes da chegada do frio intenso.

“Em uma época tão difícil, é importante disponibilizar maneiras fáceis para que as pessoas ajudem as outras. Hoje foi dado o pontapé inicial de muitas ações que estarão espalhadas pela cidade ao longo da campanha”, reforçou a primeira-dama.

O pedido é para que sejam doadas roupas limpas e em bom estado, que possam ser usadas logo por quem vai receber. O secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, explicou que este tipo de ação acontecerá semanalmente. “Nossa ideia é fazer esta ação toda quarta-feira em pontos estratégicos da cidade, previamente anunciados no site da prefeitura”, informou.

Beneficiados

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, além de albergues, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, ações e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFACOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives thrus.

Pontos de coleta:

1. Paço Municipal – Centro Histórico

2. Central de Triagem – rua Múcio Teixeira, 33 – Menino Deus

3. EstaFácil Estacionamentos

Rua Dona Laura, 320;

Rua Comendador Caminha, 42.

4. Instituto de Cardiologia – avenida Princesa Isabel, 395 – Santana

5. Rede Panvel

Avenida Borges de Medeiros, 589 e 595 – Centro Histórico;

Avenida Wenceslau Escobar, 2857 – Lj 04 – Cristal;

Avenida Edgar Pires de Castro, 1395 – Aberta dos Morros;

Avenida Cavalhada, 2351 – Cavalhada;

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 742 – Moinhos de Vento;

Rua Zeca Neto, 38 – Cristo Redentor;

Rua Valparaíso, 698 – Jardim Botânico;

Rua Coronel Bordini,12 – Auxiliadora;

Rua Silveiro, 1810 – Menino Deus;

Shopping Bela Vista – avenida Nilópolis, 543 – Lj 5 – Petrópolis;

Viva Open Mall – avenida Nilo Peçanha, 3200 – Lj 48 – Chácara das Pedras.

6. Rede Asun de Supermercados

Avenida Cavalhada, 2985 – Cavalhada;

Avenida Plínio Brasil Milano, 1609 – Higienópolis;

Avenida Francisco Trein, 687 – Cristo Redentor;

Avenida Bento Gonçalves, 68 – Azenha;

Estrada João Antônio da Silveira,1134 – Nova Restinga;

Rua Jacinto Osório, 126 – Santana;

Rua da República, 500 – Cidade Baixa;

Avenida Bernardino Silveira Amorim, 1134 – Rubem Berta.

7. Mercado Público – Largo Glênio Peres – Centro Histórico

8. Defensoria Pública do Estado – rua Sete de Setembro, 666 – Centro Histórico

9. Lojas Quero Quero

Avenida Alberto Bins, 358 – Centro Histórico;

Avenida da Azenha, 941 – Azenha;

Avenida Assis Brasil, 5411 – Sarandi;

Avenida Protásio Alves, 5525 – Petrópolis;

Avenida Edgar Píres de Castro, 1813 – Hípica.

10. Academia Scorpyon – avenida Adda Mascarenhas de Moraes, 297 – Jardim Itú Sabará

11. Palácio da Polícia – avenida João Pessoa, 2050 – Azenha

12. Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso- avenida Ipiranga, 1803 – Azenha

13. Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM – rua Freitas de Castro, 701- Azenha

14. Supermercado Lang – rua Prof. Carvalho de Freitas, 857- Teresópolis

15. Supermercado SuperTrês

Avenida Teresópolis, 33980 – Teresópolis;

Avenida Teresópolis, 3742 – Nonoai;

Avenida Prof. Oscar Pereira, 4125 – Cascata.

