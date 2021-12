Mundo Primeiro-ministro britânico vê 99 parlamentares de seu Partido Conservador votarem contra medidas anti-covid, que são aprovadas graças ao apoio da oposição

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Boris Johnson vive o pior momento do seu governo. (Foto: Reprodução)

O Parlamento britânico aprovou novas restrições para combater a nova onda de infecções da covid-19 causada pela variante Ômicron. A votação, no entanto, ilustra o pior momento do premier Boris Johnson desde sua eleição em 2019: numa escala maior do que a esperada, 99 parlamentares de seu partido se rebelaram e votaram contra suas medidas.

Foram três votações separadas: a obrigação do uso de máscaras na maioria dos ambientes fechados, o uso de passaportes sanitários em aglomerações — como em boates — e a obrigatoriedade da vacinação de profissionais de saúde na linha de frente do combate à pandemia.

Todas foram aprovadas, mas a votação dos passaportes sanitários foi a que teve maior rejeição, com 269 a favor e 126 contra — sendo 99 deles membros do Partido Conservador de Boris.

Antes da votação, a expectativa era de que cerca de 60 parlamentares governistas se rebelassem contra Boris — um número bem menor do que a rejeição na votação.

Após a votação, Wes Streeting, membro do Partido Trabalhista e ministro da Saúde das Sombras (função que não tem poderes executivos, mas que é responsável por fiscalizar as ações do titular da pasta), disse que a rebelião conservadora foi “muito maior do que prevíamos”.

“Essa é uma rebelião extraordinária. O Partido Trabalhista realmente foi vitorioso”, disse Streeting, pontuando que Boris está “minando a saúde pública em um momento crítico”. “O tamanho dessa votação é um sinal da autoridade despedaçada de Boris Johnson.”

Boris alertou seu Gabinete que um “enorme aumento” de casos da Ômicron estava a caminho do Reino Unido e que as medidas eram necessárias para proteger a população.

“As medidas são equilibradas e proporcionais”, defendeu antes da votação o ministro da Saúde, Sajid Javid, garantindo aos deputados que o governo não as manteria “nem um dia além do necessário”, ao abrir as discussões na Parlamento.

Muitos dos parlamentares do Partido Conservador de Boris, no entanto, não veem dessa forma as medidas, com muitos as criticando como draconianas. Steve Baker, o ex-ministro do Brexit, disse que as considera “equivocadas” e “desproporcionais”, afirmando que “não há provas suficientes de que sejam necessárias”.

A surpreendente proporção da rebelião que Boris teve, cujo Partido Conservador tem a maioria no Parlamento com uma folga de 80 cadeiras, mostra como essa rejeição pode afetar seu governo.

O episódio vem na esteira de uma série de escândalos e investigações. No domingo, o jornal Sunday Mirror publicou uma foto de Boris participando, sem máscara, de um quiz natalino com dois colaboradores em dezembro de 2020, cercado de funcionários enquanto os britânicos tiveram que limitar drasticamente suas interações por causa de medidas contra a covid.

Na semana passada, o Daily Mirror já havia publicado uma reportagem sobre uma suposta festa de Natal realizada em 18 de dezembro de 2020 na sede do governo, que teria reunido entre 30 e 50 participantes. Reuniões em ambientes fechados já estavam proibidas em Londres e no dia seguinte Boris endureceria ainda mais as restrições sanitárias.

Na terça-feira (7), vazou um vídeo da então conselheira do governo, Allegra Stratton, fazendo piadas com sua equipe sobre a suposta festa enquanto se preparava para sua entrevista coletiva diária. Na quarta (8), ela renunciou.

Até aquele momento, o governo sequer reconhecia a possibilidade de má conduta, e os ministros insistiam que as regras sanitárias não haviam sido reveladas. No entanto, em algumas horas, o premier pediu desculpas e anunciou uma investigação.

Ainda há polêmicas em outras frentes, como uma multa ao seu partido por não ter declarado o valor total da doação privada para financiar as obras de uma cara reforma da sua residência oficial em Downing Street e uma tentativa de mudas as normas parlamentes para ajudar um deputado conservador criticado por suas atividades de lobby.

Até antes da votação, conservadores reconheciam o descontentamento crescente, mas muitos estavam confiantes de que ainda não havia uma grande rejeição contra Boris. Agora, o cenário parece estar mudando.

“Agora o primeiro-ministro realmente precisa pensar com muito cuidado sobre restabelecer sua atuação para realmente governar com um partido unido, porque todos nós sabemos o que acontece com os partidos desunidos”, disse o veterano parlamente conservador Geoffrey Clifton-Brown à Sky News, apontando uma “grande divisão” na sigla. “Ele agora deve estar enfrentando algum perigo e tem que perceber isso, porque, caso não perceba, então estará em um perigo muito maior.”

