23 de julho de 2023

Com Israel envolvido em sua mais grave crise política doméstica em décadas, o líder de 73 anos foi levado às pressas para o Sheba Medical Center, perto de Tel Aviv Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está hospitalizado após passar por uma cirurgia de implante de marca-passo neste domingo (23), enquanto dezenas de milhares de pessoas convergiam para Jerusalém para protestar contra uma reforma planejada da Suprema Corte que está sendo debatida no parlamento.

Com Israel envolvido em sua mais grave crise política doméstica em décadas, o líder de 73 anos foi levado às pressas para o Sheba Medical Center, perto de Tel Aviv, no sábado (22), depois que um monitor cardíaco implantado na semana passada detectou uma “arritmia temporária” no que foi descrito como um episódio de desidratação, disseram seus médicos.

O procedimento do marca-passo foi tranquilo e Netanyahu deve receber alta ainda neste domingo, disse seu gabinete, mas a mídia israelense informou que ele pode ficar mais uma noite no hospital. Uma fonte médica familiarizada com o caso disse que os médicos estavam recomendando que Netanyahu ficasse mais uma noite.

Após a cirurgia, o premiê divulgou um vídeo dizendo que está “com excelente saúde” e que planeja estar no parlamento israelense nesta segunda-feira (24). O gabinete do primeiro-ministro, que disse que as viagens planejadas para Chipre e Turquia foram adiadas, disse que forneceria uma atualização se houvesse novos detalhes.

É esperado que Netanyahu vote no Knesset na segunda-feira em um elemento-chave de sua reforma judicial altamente contestada, que desencadeou meses de protestos em todo o país e preocupação no exterior com a saúde democrática de Israel.

Neste domingo, os legisladores começaram a debater o projeto de lei, que limitaria a capacidade do tribunal de anular decisões tomadas pelo governo e ministros que considera “irracionais”. O resultado da votação desta segunda-feira pode sair ainda naquela noite.

À medida que o debate no parlamento prosseguia, dezenas de milhares de israelenses que se opunham às mudanças judiciais se alinhavam nas ruas da cidade de Jerusalém carregando bandeiras e tocando tambores sob um sol escaldante de verão.

