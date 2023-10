Mundo Primeiro-ministro de Israel se desculpa após responsabilizar forças de inteligência por ataque terrorista do Hamas

29 de outubro de 2023

Texto foi postado na plataforma X, antigo Twitter, depois que Netanyahu se recusou a admitir explicitamente que tinha alguma responsabilidade pelo dia 7 de outubro.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se desculpou neste domingo (29), após afirmar que as forças de inteligência de Israel deveriam assumir responsabilidade pelas falhas de segurança no dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas cruzaram as fronteiras entre Israel e a Faixa de Gaza em diversos pontos e mataram 1.400 pessoas, iniciando uma guerra entre Israel e o grupo terrorista.

A publicação foi postada na plataforma X, antigo Twitter, depois que Netanyahu se recusou a admitir explicitamente que tinha alguma responsabilidade pelo dia 7 de outubro, quando pressionado durante uma entrevista coletiva. O primeiro-ministro afirmou apenas que todos teriam de dar respostas públicas, incluindo ele.

“Em nenhum momento foi dado um aviso ao primeiro-ministro sobre a intenção do Hamas de iniciar uma guerra”, escreveu ele. “Pelo contrário, todos os responsáveis da defesa, incluindo os chefes de Inteligência e do Shin Bet [Agência de Segurança de Israel], avaliaram que o Hamas não estava focado nisso. Esta foi a avaliação submetida repetidamente ao primeiro-ministro e ao gabinete por todas as entidades da defesa e a comunidade de inteligência até o início da guerra.”

Contudo, depois de sofrer críticas de opositores e também de membros de sua coalizão, Netanyahu pediu desculpas em outra publicação na plataforma X. “Eu cometi um erro. O que eu disse após a entrevista coletiva não deveria ter sido dito e peço desculpas por isso.”

Netanyahu acrescentou que dá total apoio a todos os chefes de segurança e os soldados do exército israelense. A postagem de Netanyahu foi recebida com críticas por opositores de Netanyahu.

“Quando em guerra, a liderança precisa se comportar de forma responsável, fazer o que é certo e fortalecer o exército de tal forma que possam fazer o que precisamos que façam”, afirmou Benny Gantz, um dos principais opositores de Netanyahu, mas que se juntou à coalizão do primeiro-ministro como uma forma de demonstrar unidade nacional em meio a guerra.

Já o líder da oposição, Yair Lapid, disse que Netanyahu ultrapassou os limites com as declarações. “Enquanto o exército israelense luta de forma heroica contra o Hamas e o Hezbollah, ele está trabalhando em tentativas de colocar a culpa neles, em vez de apoiá-los”, apontou Lapid. “As tentativas de escapar da responsabilidade e colocar a culpa no sistema de defesa enfraquecem o exército, durante uma guerra”.

