Notas Mundo Primeiro-ministro diz que Reino Unido passou do pico de Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Compartilhe esta notícia:







O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que o país passou do pico do surto de coronavírus e prometeu delinear uma estratégia para encerrar o isolamento na semana que vem, apesar do crescimento das mortes e das críticas à reação de seu governo. Foi sua primeira coletiva de imprensa desde que se recuperou da Covid-19, e um dia depois de sua noiva dar à luz.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo