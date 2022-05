Brasil Primeiro sorteio da nova loteria da Caixa, a+Milionária, tem prêmio de R$ 10 milhões

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2022

A aposta simples custa R$ 6 Foto: Loterias Caixa/Divulgação A aposta simples custa R$ 6. (Foto: Loterias Caixa/Divulgação) Foto: Loterias Caixa/Divulgação

O primeiro sorteio da +Milionária, nova loteria da Caixa Econômica Federal, pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (28). A aposta simples custa R$ 6 e deve ser feita até as 16h nas lotéricas ou no site da Caixa. O sorteio ocorre às 20h.

Segundo o banco, essa é primeira primeira loteria “a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões”. Cada concurso distribuirá o valor mínimo de R$ 10 milhões.

Em cada aposta, o candidato ao prêmio deve escolher números em dois campos da cartela: pelo menos seis dezenas na matriz 1, que tem opções de 1 a 50, e ao menos dois trevos entre os seis disponíveis no campo inferior.

Para apostas múltiplas, a pessoa pode escolher de 6 a 12 números entre os 50 e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Na +Milionária, são sorteados, primeiro, seis números no globo com 50 bolas. Na sequência, dois números no globo contendo seis bolas. São dez faixas de premiação. O prêmio principal, por sua vez, é destinado ao ganhador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

