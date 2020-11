Bem-Estar Primeiros resultados dos testes de segurança e eficácia da vacina de Oxford serão apresentados no início de dezembro

Os primeiros resultados sobre a segurança e a eficácia da vacina da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19, que passa por testes no Brasil, serão apresentados pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no início de dezembro.

A informação foi dada por Rosane Cuber, vice-diretora de Qualidade de Bio-Manguinhos, da Fiocruz, nesta quarta-feira (04). Segundo ela, um “pacote” de informações está sendo repassado à Anvisa desde setembro sobre as etapas de produção no Brasil.

A expectativa é de que a vacina, chamada AZD1222, seja aprovada em fevereiro e disponibilizada à população em março. Em paralelo, a Fiocruz trabalha no desenvolvimento, a médio prazo, de pelo menos outras quatro vacinas – como a sintética e a de subunidade – para imunizar a população. Essas, no entanto, ainda estão em estudos pré-clínicos (com animais).

A vacina de Oxford é a mais avançada em estudos no mundo. Conforme Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, os testes mundiais, com mais de 57 mil voluntários em sete países, têm se mostrado “bastante consistentes”.

“O que se mostrou até agora é uma resposta extremamente desejável nos pacientes idosos, que é uma população mais vulnerável no combate à Covid-19”, disse.

