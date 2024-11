Rio Grande do Sul Primeiros secretários da nova gestão de Alvorada são anunciados

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Os nomes foram anunciados pelo prefeito eleito Douglas Martello Foto: Divulgação Os nomes foram anunciados pelo prefeito eleito Douglas Martello. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito eleito de Alvorada, Douglas Martello, e o seu vice, Valmor Freitas, anunciaram os nomes dos primeiros secretários que farão parte do novo governo, a partir de 2025.

Entre eles, está o atual vereador do Progressistas, Cristiano Oliveira, que assumirá a Secretaria Geral de Governo. Graduado em Licenciatura Esportiva pela Pucrs, ele foi eleito o vereador mais jovem de Alvorada em 2020.

O novo secretário de Administração será o empresário Taison Neves, que foi um dos coordenadores da campanha de Martello. Taison é graduado em administração e também consultor especialista na área de licitações públicas. Foi presidente da ACIAL (Associal Comercial , Industrial e de Serviços de Alvorada) e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município em 2019.

Atual secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, o empresário e especialista em contabilidade e gestão financeira Maurício Cardoso ficará no comando da Secretaria da Fazenda. Cardoso foi presidente da ACIAL por três mandatos, é atual vogal da Junta Comercial do RS e também foi diretor-geral de Planejamento e Orçamento de Alvorada.

Por fim, Martello anunciou o nome do novo secretário da Saúde: o enfermeiro do trabalho, com mais de 15 anos de atuação na área da saúde, Jacson Renato.

“Nós estamos formando um time qualificado para que possamos fazer a transformação que tanto desejamos para nossa cidade. Cada escolha é pensada e analisada conforme as necessidades de cada área. Buscamos pessoas com perfil técnico, mas que também conheçam a realidade do nosso município”, destacou o prefeito eleito. Os anúncios foram feitos na ultima sexta-feira (22), durante transmissão pela internet.

