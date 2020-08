Harry e Meghan deixaram de ser membros seniores da família real no início do ano. (Foto: Reprodução)

Depois de abrirem mão de seus direitos e deveres como membros sêniores da família real britânica no início do ano, o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, desvincularam o nome de sua fundação do título real. A instituição que se chamava “Sussex Royal – A Fundação do Duque e da Duquesa de Sussex” passa agora a atender pelo nome de MWX Foundation. A sigla significaria Fundação Markle Windsor.

De acordo com a imprensa britânica, a mudança teria sido motivada por uma demanda da Rainha Elizabeth II de que eles não usassem mais a palavra ‘royal’ (real) depois da saída do casal. A fundação ‘Sussex Royal’ foi lançada em 1º de julho do ano passado, depois que Harry e Meghan saíram da fundação que compartilhavam com o príncipe William e Kate Middleton.

O casal também anunciou no mês de abril que lançará uma nova instituição de caridade, a ‘Archewell’, que substituirá sua marca ‘Sussex Royal’. Harry e Meghan disseram que se inspiraram para o nome na palavra grega “Arche”, que significa “fonte de ação”.