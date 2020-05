Magazine Príncipe Harry e Meghan Markle moram em mansão de R$ 105 milhões

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Pais de Archie, Meghan e Harry desfrutam de uma casa de 89 mil metros quadrados com oito quartos, doze banheiros e piscina Foto: Reprodução Pais de Archie, Meghan e Harry desfrutam de uma casa de 89 mil metros quadrados com oito quartos, doze banheiros e piscina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram o lar em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O casal está vivendo em uma mansão de Tyler Perry avaliada em 18 milhões de dólares, cerca de 105 milhões de reais.

Pais de Archie, Meghan e Harry desfrutam de uma casa de 89 mil metros quadrados com oito quartos, doze banheiros e piscina. O imóvel foi construído em 2012. Nas redes sociais de Perry, ele mostrou alguns dos cômodos da casa do casal real quando morava no local.

O casal, que morava no Reino Unidos, mudou de país após renunciar aos cargos na família real britânica. O anúncio foi feito pelos dois nas redes sociais. Eles receberão, até o fim deste ano, uma mesada de R$ 10 milhões do Príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão ao trono britânico.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine