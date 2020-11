Magazine Príncipe Harry se une ao irmão, príncipe William, para descobrir a verdade por trás da entrevista de sua mãe à BBC

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

William está mantendo Harry informado sobre o andamento das investigações. (Foto: Reprodução)

Poucos dias depois que o Príncipe William afirmou à imprensa internacional que quer saber a verdade por trás da polêmica entrevista que sua mãe, a Princesa Diana, concedeu ao programa Panorama, da BBC, em 1995, surgiram rumores de que Harry também estaria interessado nas respostas acerca dessa questão.

De acordo com informações do The New York Post, apesar de a relação entre William e Harry ainda estar estremecida, o mais velho dos irmãos está mantendo o caçula informado sobre o andamento das investigações:

Embora William e Harry não estejam em comunicação constante, eles permanecem unidos na tentativa de descobrir a verdade sobre a entrevista explosiva. Harry está recebendo atualizações regulares e está ciente de tudo o que está acontecendo, teria afirmado uma fonte próxima ao pai de Archie Harrison.

De acordo com o veículo, o fato de Harry não ter se pronunciado oficialmente sobre o assunto fez com que muitos tablóides lançassem acusações contra ele, além de atiçar o assunto do desentendimento entre os irmãos. Apesar disso, a fonte garante que Harry está tão comprometido quanto William em encontrar a verdade.

“Você não precisa de uma declaração pública [de Harry] para imaginar como ele está se sentindo intimamente. As pessoas sabem o quanto a mãe significa para ele. Infelizmente, algumas pessoas não estão vendo isso apenas como uma busca pela verdade, mas também tentando usar isso como oportunidade para tentar abrir uma divisão entre os irmãos.”

