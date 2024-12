Mundo Príncipe William se reunirá com Donald Trump em Paris, na França

Príncipe de Gales (foto) também encontrará também Jill Biden, primeira-dama dos EUA

O príncipe William se reunirá com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Paris, neste sábado (07), segundo anúncio do Palácio de Kensington. Os dois estão na capital da França para a reabertura da Catedral de Notre-Dame, destruída por um incêndio em 2019.

A reforma da igreja durou mais de cinco anos e contou com uma restauração milionária. O monumento será aberta para o público a partir do domingo (08). O príncipe de Gales comparecerá à cerimônia de reabertura em nome do Reino Unido, segundo o Palácio. Ele também se encontrará com a primeira-dama dos EUA, Jill Biden.

A última vez que William encontrou Jill, esposa do presidente Joe Biden, foi na coroação do rei Charles III, em Londres, no ano passado. O encontro mais recente entre o príncipe e Trump foi durante visita de Estado dos EUA ao Reino Unido em 2019, há cinco anos.

Esta será a primeira viagem de Trump ao exterior desde que o republicano venceu as eleições presidenciais norte-americanas em novembro.

