Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

A Galeria do Rosário fica no Centro Histórico da Capital. Foto: Cesar Lopes/PMPA/Arquivo A Galeria do Rosário fica no Centro Histórico da Capital. (Foto: Cesar Lopes/PMPA/Arquivo) Foto: Cesar Lopes/PMPA/Arquivo

A Galeria do Rosário, tradicional centro de compras na região central de Porto Alegre, foi atingida por um princípio de incêndio no fim da manhã desta sexta-feira (15). Os bombeiros trabalham com a hipótese de que as chamas podem ter começado por um problema elétrico.

O fogo começou em uma sala do 11º andar de um prédio de 22 andares. O local teve que ser esvaziado e algumas pessoas de dirigiram até o terraço.

Não houve feridos. Três pessoas acabaram socorridas pelo Samu porque passaram mal.

Todo o andar do prédio foi evacuado para o controle das chamas e como medida preventiva.

