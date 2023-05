Brasil Print mostra médico alvo da Polícia Federal pedindo cartão de vacina em branco

9 de maio de 2023

Médico é alvo da Polícia Federal suspeito de ter cometido a fraude.

Um print mostra o médico Farley Vinícius de Alcântara, alvo da Polícia Federal (PF), pedindo um cartão de vacina em branco para a enfermeira Dzirrê de Almeida Gonçalves, uma das profissionais que teve o nome colocado no cartão de vacina fraudado de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O pedido foi feito à mulher no dia 25 de novembro de 2021.

“Consegue um cartão de vacina em branco pra mim”, pediu o médico à enfermeira, por mensagem. Na conversa, é possível ver que a enfermeira responde que na unidade de saúde em que ela trabalha não teria o que ele pediu. Antes disso, ela contou que a última vez que havia conversado com Faley havia sido durante um plantão que havia feito com ele, no hospital municipal de Cabeceiras, no Entorno do Distrito Federal, em maio de 2021. De acordo com a enfermeira, depois desse pedido, o médico não falou mais com ela e nem deu explicações sobre o motivo de ter solicitado o cartão de vacina em branco. Farley é sobrinho do sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, ex-integrante da equipe de Mauro Cid, que foi preso na quarta-feira (3), durante a operação deflagrada pela Polícia Federal.

Conforme investigação, além de entregar o cartão falso de vacinação, retirado do comprovante de vacinação de uma enfermeira que teria sido imunizada em Cabeceiras, Farley também entregou outro cartão em branco. O grupo não teria conseguido cadastrar o cartão anterior no sistema do Rio de Janeiro.

A enfermeira coordenadora afirma que como ela e o médico trabalhavam em locais distintos, não tinham contato no dia a dia. No entanto, ela explica ter conhecido ele profissionalmente e já ter atuado em dois plantões que ela realizou no hospital municipal com o médico.

Além de Dzirrê, a enfermeira que atua na aplicação de vacinas, Edynez Farias Costa, que também teve o nome colocado no cartão de vacina de Gabriela Cid, também negou qualquer tipo de envolvimento na fraude e contou que sequer conhecia Farley.

