Brasil Voos cancelados, atrasos e filas causam tumulto no Aeroporto de Brasília

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Operações foram impactadas de madrugada, em função da queda do sistema de balizamento (iluminação) no aeroporto de São Paulo. (Foto: Arquivo pessoal/Rodrigo Franco)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Problemas com a Latam, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, geraram um “efeito cascata” no terminal de Brasília. Durante a tarde de sexta-feira (17), passageiros que aguardavam para embarcar, no Distrito Federal, enfrentaram filas e aglomerações.

Segundo a Latam, 29 voos e 4.636 passageiros foram prejudicados. A empresa diz que “as operações foram impactadas, já na madrugada, em função da queda do sistema de balizamento (iluminação) no aeroporto, após alagamento da subestação elétrica”.

Uma das passageiras que aguardavam no Aeroporto Juscelino Kubitschek disse que a situação estava “um caos”. Ela relatou voos cancelados, perda de bagagens e até “aumento repentino de tarifas” para quem tentava um voo em outras companhias aéreas.

A Inframerica, que administra o aeroporto de Brasília, reconhece o problema no terminal. No entanto, de acordo com a concessionária, a situação deve ser solucionada pela companhia aérea, que, por sua vez, afirma que situação é “alheia à vontade da Latam”, e que estava prestando a assistência necessária aos passageiros.

Voos alternados em 17/12 para outros aeroportos, mas redirecionados a Guarulhos:

— LA3003 (Curitiba-Guarulhos)

— LA4775 (Maceió-Guarulhos)

— LA4522 (Florianópolis-Guarulhos)

— LA4608 (Fortaleza-Guarulhos)

— LA3556 (Porto Velho-Guarulhos)

— LA4745 (Fortaleza-Guarulhos)

— LA8071 (Frankfurt-Guarulhos)

— LA713 (Madri-Guarulhos)

— LA3359 (Impeatriz-Guarulhos)

Voos cancelados em 17/12 e reprogramados pela LATAM:

— LA3176 (Guarulhos-João Pessoa)

— LA3177 (João Pessoa-Guarulhos)

— LA3896 (Guarulhos-Natal)

— LA3505 (Natal-Guarulhos)

— LA3003 (Curitiba-Guarulhos)

— LA4608 (Fortaleza-Guarulhos)

— LA4775 (Maceió-Guarulhos)

— LA4522 (Florianópolis-Guarulhos)

— LA3466 (Guarulhos-Porto Alegre)

— LA3297 (Porto Alegre-Guarulhos)

— LA3357 (Guarulhos-São José do Rio Preto)

— LA4530 (São José do Rio Preto -Guarulhos)

— LA3430 (Guarulhos-Curitiba)

— LA3003 (Curitiba-Guarulhos)

— LA3510 (Guarulhos-Curitiba)

— LA3687 (Curitiba-Guarulhos)

— LA4644 (Guarulhos-Salvador)

— LA4703 (Salvador-Guarulhos)

— LA4677 (Guarulhos-Salvador)

— LA4673 (Salvador-Guarulhos)

O biólogo e consultor ambiental Eric tentava embarcar para Natal, Rio Grande do Norte, com a família, em um voo previsto para decolar às 8h45. Ele revelou que foi informado do cancelamento próximo ao horário do embarque e teve dificuldades em conseguir informações de funcionários da Latam sobre quando conseguiria viajar.

“Alegaram que era por causa da chuva, mas a gente contestou porque tinham outros voos saindo. Falaram que era defeito no balizador, depois falaram que era problema interno, que a tripulação decidiu não voar”, disse.

O que diz a Latam:

“A LATAM informa que as suas operações foram impactadas desde a madrugada desta sexta-feira (17) em função da queda do sistema de balizamento (iluminação) no aeroporto de São Paulo/Guarulhos, após alagamento da subestação elétrica. Pelo menos 29 voos e 4.636 passageiros foram impactados.

Esta é uma situação alheia à vontade da LATAM, que está prestando a assistência necessária aos passageiros e trabalha para regularizar a sua operação. A companhia ressalta ainda que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam garantir uma operação segura.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil