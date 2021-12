Brasil Itapemirim suspende operações: empresa aérea cancelou voo com avião já na pista, taxiando

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Avião que estava na pista teve voo suspenso. (Foto: Divulgação)

A Itapemirim Transportes Aéreos, também chamada de ITA, anunciou que suspendeu “temporariamente” todas as operações em pleno fim de ano. Desta forma, todos os voos foram cancelados. De acordo com a companhia aérea, a situação está ligada a uma “reestruturação interna”.

Fernando Capez, diretor-executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Fundação Procon-SP), informou que a empresa “certamente” será notificada nesta segunda-feira (20) por cancelar os voos sem avisar os passageiros na semana que antecede as festas de fim de ano.

Nesta sexta (17), os passageiros relataram que só souberam da paralisação do serviço no aeroporto, pouco antes de embarcarem.

Outros passageiros que estavam em um voo que ia de Brasília para o Rio tiveram que deixar o avião. Detalhe: o avião já estava taxiando. Quando os passageiros voltaram ao aeroporto, nenhum funcionário deu auxílio e a instrução era buscar outras companhias aéreas por conta própria e buscar o ressarcimento do dinheiro diretamente na Anac.

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a Itapemirim deve prestar imediatamente atendimento integral a todos os passageiros e comunicar individualmente sobre cancelamento de voos e reacomodações. Além disso, deve garantir o reembolso da passagens aéreas comercializadas.

A empresa tinha 513 voos programados entre esta sexta-feira e 31 de dezembro, segundo pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os voos partiriam dos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), entre outros em dezembro, segundo pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para passageiros que tinham e ainda têm voos marcados pela companhia do grupo Itapemerim, o Procon-SP informa os segundos direitos:

— Empresa deve oferecer alternativa de reacomodação em outra empresa aérea, reembolso da passagem ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. A escolha deverá ser do passageiro.

— Se o reembolso for a escolha do cliente, ele deverá ser feito em até 12 meses, a partir da data de cancelamento do voo, e com atualização da inflação pelo INPC.

— O cancelamento também pode ser transformado em crédito para ser utilizado na própria empresa aérea em nome próprio ou de terceiros em até 18 meses.

Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), entidade em que a ITA é associada, informou que lamenta a suspensão temporária das operações da Itapemirim e que está à disposição da Anac para colaborar com a coordenação do atendimento aos passageiros da companhia.

