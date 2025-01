Porto Alegre Procedimento inédito para o tratamento da doença de Parkinson na América Latina é realizado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Cirurgia ocorreu com a utilização do sistema robótico de imagem transoperatório Loop-X Brainlab Foto: Divulgação Cirurgia ocorreu com a utilização do sistema robótico de imagem transoperatório Loop-X Brainlab. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em um procedimento inédito na América Latina, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, realizou a primeira cirurgia neurológica para implantação de eletrodo cerebral em um paciente com a doença de Parkinson, usando o sistema robótico de imagem Loop-X na Suíte Robótica Brainlab.

O procedimento é utilizado para controlar os sintomas da enfermidade. A Suíte Robótica Brainlab é dedicada a cirurgias de alta complexidade e precisão e combina diferentes tecnologias de cirurgia guiada por imagens, aquisição intraoperatória de imagens 3D, robótica cirúrgica e integração digital. Os equipamentos contam com elevado grau de automatização para a obtenção da maior segurança possível no procedimento e o melhor desfecho clínico para o paciente.

O espaço é o primeiro do tipo na América Latina – e o Hospital Moinhos de Vento foi a quinta instituição no mundo a contar com uma sala desse porte. O Loop-X integra a Suíte Robótica que a instituição adquiriu recentemente junto à empresa alemã Brainlab, em um investimento de R$ 4,9 milhões.

“A cirurgia que realizamos foi a primeira nessa configuração na América Latina e Central, com o apoio do sistema Loop-X e sua tecnologia de alta precisão em imagens, exclusiva da Suíte Robótica do Moinhos no Brasil. Com certeza, é um marco no tratamento do Parkinson e na busca pela qualidade de vida destes pacientes, pela agilidade e melhora dos resultados”, disse Alexandre Reis, neurocirurgião especialista em distúrbios do movimento que conduziu a equipe durante a operação.

Com a tecnologia da Suíte Robótica, é possível realizar todas as etapas da cirurgia no mesmo local – não é necessário deslocar o paciente até uma sala para exames de imagem, por exemplo –, o que reduz o tempo de procedimento e a exposição do paciente a riscos. O uso do Loop-X, que realiza tomografias intraoperatórias, possibilitará intervenções mais precisas e maior conforto para o paciente.

