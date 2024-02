Geral Procissão de Navegantes lidera turismo religioso em Porto Alegre. Celebração será nesta sexta

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Procissão se inicia às 8h a partir do Centro Histórico em direção ao Santuário de Navegantes. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Porto Alegre celebra nesta sexta-feira (2) a fé de Nossa Senhora dos Navegantes. Milhares de fiéis são esperados para a procissão, cuja imagem da santa será carregada da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, para o Santuário de Navegantes, na Zona Norte da capital gaúcha.

No decorrer de 2023, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) licenciou 2.284 eventos em Porto Alegre. Mais de 9% deste total foi de eventos ligados à religiosidade e à espiritualidade. “Temos uma diversidade religiosa muito grande em Porto Alegre e, por sua vez, um mercado turístico bastante expressivo”, pondera a titular da secretaria, Júlia Evangelista Tavares.

Foram realizadas mais de 200 comemorações relacionadas a diferentes crenças na cidade. Além da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Porto Alegre atrai turistas para outros tantos eventos religiosos. No mês de abril, São Jorge e Ogum são homenageados por seus devotos. Em junho, é a vez de Santo Antônio e do Orixá Bará, no Mercado Público, e em dezembro acontecem as festividades à Oxum.

“A prática religiosa aliada ao turismo é uma importante fonte impulsionadora da economia, emprego e renda nas cidades. Temos muitos equipamentos turísticos novos e mais preparados para atender às atuais demandas”, diz Júlia. O turismo representa 10% do PIB da cidade, e um em cada oito empregos gerados na cidade são oriundos do segmento.

Programação

As homenagens se iniciam às 7h, com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (rua Vigário José Inácio, 402 – Centro Histórico). A festa é promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre com apoio da prefeitura.

Logo após, por volta das 8h, tem início a procissão com a imagem da santa pelas avenidas Mauá e Castelo Branco, com as presenças de autoridades eclesiais e políticas, além de milhares de devotos que percorrem as ruas até o Santuário dos Navegantes, próximo à antiga Ponte do Guaíba.

A expectativa é de que o cortejo chegue ao Santuário de Navegantes por volta das 10h. No local, estarão o reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, Padre Remi Maldaner, e os demais membros da Arquidiocese de Porto Alegre. Às 10h30, inicia uma missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler.

Depois, serão rezadas missas em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, ao longo da tarde, e a entronização da imagem ao entardecer, com encerramento da festa previsto para as 19h.

Procissão de Navegantes lidera turismo religioso em Porto Alegre. Celebração será nesta sexta

2024-02-01

2024-02-01