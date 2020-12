Porto Alegre Procon Porto Alegre divulga o resultado da terceira pesquisa de preços da ceia de Natal

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Órgão municipal consultou os valores de 24 itens em 16 estabelecimentos Foto: Anselmo Cunha/PMPA Órgão municipal consultou os valores de 24 itens em 16 estabelecimentos. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A terceira e última pesquisa de produtos mais consumidos na ceia de Natal, realizada pelo Procon Porto Alegre, aponta que a maioria dos itens teve seu preço ampliado ou se manteve com o mesmo valor em relação às etapas anteriores, divulgadas em outubro e novembro. O órgão municipal consultou os valores de 24 itens em 16 estabelecimentos.

“As pesquisas servem para orientar o consumidor a acompanhar as diferenças encontradas nos mercados e hipermercados da Capital e fazer suas compras de forma mais econômica. Além disso, também indicamos substituir produtos. O peru, por exemplo, pode dar lugar a aves mais em conta, como o frango resfriado, que custa em torno de R$ 7 o quilo”, explica a diretora do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Dentre as principais proteínas consumidas na data, o quilo mais barato da ave tipo chester e do peru foram encontrados por R$ 12,99 e R$ 18,50, respectivamente. Na comparação com novembro, a economia é de R$ 13,81 e R$ 5,40, cada. Ainda assim, a ave mais em conta é o frango resfriado, por R$ 6,88 o quilo. Além dessas, o pernil suíno com osso mais acessível pode ser encontrado por R$ 14,98 – uma redução de quase R$ 2 por quilo.

Tradicional nas festas de final de ano, o panetone de frutas de 400g ou 500g foi verificado com preços que variam entre R$ 5,99 e R$ 14,25. Com a aproximação do Natal e as promoções da época, o produto teve uma baixa de R$ 0,60. Já o pêssego em calda (450g) sofreu um aumento de R$ 1,25 no produto mais barato na comparação com a pesquisa anterior, enquanto o figo manteve o preço da primeira pesquisa e está custando R$ 7,99.

Outro produto bastante consumido, especialmente no Natal, a uva passa preta, que podia ser encontrada a R$ 1,78 em outubro, e passou a custar até R$ 3,28 (a cada 100g) em novembro, teve seu preço reduzido. A última pesquisa registrou novamente R$ 1,78 – uma baixa de R$ 1,50.

Aplicativo Menor Preço

O consumidor também pode fazer a sua pesquisa de preços para esses e outros produtos da lista pelo aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível em IOS e Android. Com ele, é possível consultar diferentes estabelecimentos para busca pelo menor preço. Para colaborar com as informações da ferramenta, é importante solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

