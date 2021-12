Rio Grande do Sul ProconRS tem aumento de 106% nas reclamações sobre companhias aéreas em 2021

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em 2020 haviam sido efetuadas 76 demandas, em 2021 foram 157. Foto: Agência Força Aérea Em 2020 haviam sido efetuadas 76 demandas, em 2021 foram 157. (Foto: Ten. Enilton/Agência Força Aérea) Foto: Agência Força Aérea

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2021 o ProconRS registrou um aumento de 106% nas reclamações de consumidores sobre companhias aéreas. Em 2020 haviam sido efetuadas 76 demandas, em 2021 foram 157. O número de demandas quer dizer o número de consumidores que buscaram a orientação do ProconRS.

Se considerados apenas os três últimos meses de 2021 (outubro, novembro e dezembro), o aumento foi de 60% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Segundo dados de 2019, 29 das 53 demandas realizadas naquele ano foram de passageiros que não puderam viajar na data desejada, em decorrência de cancelamento de voos por parte das companhias. Em 2021 a maioria das demandas também é relativa ao cancelamento de voos, que tiveram calendário fortemente afetado por conta da pandemia.

O diretor do ProconRS, Lucas Fuhr, vê com preocupação o aumento de reclamações no último ano. “Ainda que a Lei Federal 14.174/2021 crie novas regras em benefício das companhias aéreas sobre prazos pra devolução dos valores investido pelos consumidores em viagens que foram desmarcadas pelas companhias, os consumidores muitas vezes sequer conseguem ter os direitos previstos nesta lei garantidos.”

Fuhr reforça o papel do ProconRS na garantia das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor: “Vemos que o setor aéreo apresentou uma dificuldade ainda maior no cumprimento do Código de Defesa dos Consumidores e deixamos o ProconRS à disposição dos consumidores para lidar com cada uma destas questões.”

Caso a população queira fazer uma reclamação relativa a passagens aéreas, o ProconRS pode ser contatado via WhatsApp 51 3287-6200 ou pelo site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul