O procurador Demétrius Oliveira de Macedo, preso na semana passada após espancar a sua chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, durante o expediente na prefeitura de Registro (SP), virou réu por tentativa de feminicídio. A denúncia, feita pelo MP (Ministério Público), foi aceita na terça-feira (28) pela Justiça paulista.

O acusado, de 34 anos, recebeu o prazo de dez dias para apresentar a sua defesa prévia. Na denúncia, o MP retratou a ocorrência como “evidente intento homicida”, ou seja, Demétrius tentou matar a procuradora-geral do município, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos. O ato, segundo o MP, apenas não foi concretizado por “circunstâncias alheias à vontade do agente”.

Gabriela foi agredida no dia 20 de junho. Imagens registradas por uma funcionária mostram Macedo desferindo socos e chutes contra a chefe, que estava trabalhando quando foi surpreendida pelo ataque.

Ela afirmou que as agressões devem ter sido motivadas porque havia cobrado providências sobre um episódio de grosseria de Macedo contra uma colega, solicitando um procedimento administrativo. O agressor disse à Polícia Civil que sofria assédio moral no local de trabalho.

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais divulgou uma nota repudiando a “conduta violenta perpetrada pelo servidor identificado como Demétrius Oliveira de Macedo que, conforme noticiado, tinha sua atuação funcional avaliada através de um procedimento disciplinar a cargo da vítima”.

Como medida imediata para punir a agressão, a prefeitura de Registro publicou no Diário Oficial uma portaria determinando a suspensão preventiva de Macedo do cargo. O procurador ficará suspenso por 30 dias, sem receber salário. De acordo com a prefeitura, essa medida faz parte do processo administrativo que deve resultar na exoneração de Macedo.