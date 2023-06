Brasil Procuradora reclama de salário de R$ 37 mil. “Só para meus brincos, pulseiras e sapatos”

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Carla Fleury de Souza tem carreira no órgão e teve salário de R$ 54 mil em abril. (Foto: Reprodução/YouTube)

A procuradora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás, criticou o salário de promotores e disse que o valor é incompatível com o “custo de vida”. Em um dos concursos realizados pelo órgão, em 2021, o cargo de promotor substituto tinha como remuneração inicial R$ 28,8 mil. Já para concursados, promotores substitutos ganham a partir de R$ 31 mil.

“Eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira. Promotores que têm filhos na escola, porque o custo de vida é muito caro”, disse.

A fala foi realizada durante a 5ª sessão ordinária do Conselho de Procuradores da Justiça (CPJ), na terça-feira (29), em Goiânia. Em seu discurso, ela afirmou que o salário não é suficiente para custear as necessidades de sua família. Em abril deste ano, ela recebeu R$ 54 mil.

Ela ainda disse que tem sorte que o marido trabalhe de forma “independente”. Segundo ela, assim, ele consegue sustentar a família sozinho, para que ela possa destinar seu salário somente às suas “vaidades”. Em abril deste ano, de acordo com o Portal da Transparência do Ministério Público, o valor do salário bruto pago à servidora em abril de 2023 chegou à casa dos R$ 54 mil. Já o salário líquido foi de R$ 39,5 mil.

“Pensemos nos promotores. Eu sou uma mulher. Graça a Deus meu marido é independente, porque eu não mantenho minha casa. Meu dinheiro é só pra eu fazer minhas vaidades. Só para os meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos”, exemplificou a mulher.

Carla Fleury disse que a Associação Goiana do Ministério Público tem questionado o órgão dia após dia sobre o fato de não estarem aplicando a “simetria que é devida” aos promotores.

O Ministério Público informou em nota que a declaração se trata se “cunho pessoal” e que “não representa o pensamento da instituição”.

Carla Fleury é filha do ex-procurador-geral de Justiça Carlos de Souza. Segundo ela, quando o pai começou a carreira de promotor, a família passou por diversas dificuldades. De acordo com o próprio órgão, Carlos de Souza ingressou no Ministério Público em junho de 1966 e aposentou-se em abril de 1984.

“Meu pai descia com o Caravan dele de ponto morto para economizar a gasolina. Isso é uma verdade, é triste, mas foi o que eu passei”, disse.

“Meu pai aposentou-se para poder advogar e pagar a nossa escola que estava atrasada há seis meses. No dia que ele completou o tempo de serviço, no outro dia ele pediu aposentadoria”, lamentou.

2023-06-01