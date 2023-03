Notícias Procuradoria-Geral da República defende revogar afastamento de Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Decisão sobre seu retorno caberá ao ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável a revogação da decisão judicial que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em decorrência dos atos extremistas ocorridos na sede dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. O afastamento determinado pelo período de 90 dias venceria em 9 de abril. O parecer foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na manifestação, o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, afirma que o afastamento da função pública exige, para decretação, o requisito do “justo receio de sua utilização para a prática delitiva”, o que, segundo ele, não está configurado no caso.

Segundo a PGR, os elementos reunidos até o momento no âmbito da apuração não permitem inferir que o retorno de Ibaneis Rocha ao cargo de governador impeça o curso da colheita de provas, obstrua as investigações em andamento, coloque em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Carlos Frederico, que é coordenador do “Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos”, instalado no âmbito da PGR, cita ainda o Relatório da Intervenção Federal elaborado por Ricardo Cappelli, para fundamentar sua manifestação.

Manifestação

Conforme destacou na manifestação, os elementos reunidos até o momento no âmbito da apuração não permitem inferir que o retorno de Ibaneis Rocha ao cargo de governador impeça o curso da colheita de provas, obstrua as investigações em andamento, coloque em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Além das provas reunidas no Inquérito nº 4.923, que apura eventual omissão de autoridades públicas nos atos, o subprocurador-geral faz referência a constatações e conclusões apresentadas no Relatório de Intervenção Federal e seus anexos.

“Portanto, atualmente, não estão preenchidos os requisitos da medida cautelar de afastamento da função pública, sem embargo da futura análise a respeito da existência ou não de provas para a responsabilização penal, quando terminada a colheita dos elementos de convicção para formação da opinio delicti”, sustenta Carlos Frederico.

Diante da ausência dos requisitos legais para o afastamento da função pública, o subprocurador-geral não se opõe à revogação da medida. Porém, ele frisa que a ordem pode ser substituída por outras cautelares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/procuradoria-geral-da-republica-defende-revogar-afastamento-de-ibaneis-rocha-do-governo-do-distrito-federal/

Procuradoria-Geral da República defende revogar afastamento de Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal