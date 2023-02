Política Procuradoria-Geral da República encaminha ao Supremo outra leva de acusações contra os extremistas que depredaram as sedes dos Três Poderes

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na terça, mais 139 pessoas foram denunciadas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 835 pessoas pela suspeita de envolvimento nos atos extremistas do dia 8 de janeiro, sendo 645 incitadores (incluindo pessoas que estavam acampados no Quartel-General do Exército), 189 executores e um agente público por omissão.

Nas novas denúncias, os suspeitos são acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

As duas pessoas detidas na Praça dos Três Poderes portavam, de acordo com a PGR, rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogênio e itens usados para produzir explosivos caseiros.

A PGR pediu também o bloqueio de bens dos acusados, para assegurar eventual reparação do prejuízo ao patrimônio, ressaltando que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apontou um dano de R$ 9 milhões somente no Planalto. Os nomes dos acusados permanecem sob sigilo.

Para a PGR, o grupo extremista tinha o objetivo de “implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023”.

Nova operação

A Polícia Federal (PF) deflagrou a sexta fase da operação que investiga os atos extremistas. Oito mandados de prisão preventiva e outros 13 de busca e apreensão foram cumpridos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Sergipe.

Seis pessoas foram detidas. Os outros dois ainda não tinham sido encontrados pela PF.

As prisões aconteceram nos municípios de Indaiatuba (SP), Inhumas (GO), Santo Antônio da Platina (PR), Governador Valadares (MG), Uberlândia (MG) e Coronel Fabriciano (MG). A operação Lesa Pátria investiga suspeitos pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O vereador José Ruy (PTC), de Inhumas foi detido e encaminhado à superintendência da PF, em Goiânia (GO). Ele aparece em um vídeo postado nas redes sociais andando no teto do prédio do Congresso Nacional, que naquele momento estava sendo invadido.

O professor aposentado Antonio Clesio Ferreira, que disputou a prefeitura de Ouro Preto (MG) em 2020 pelo partido Democracia Cristã e não venceu, foi levado à delegacia da PF de Uberlândia. Ele aparece em um vídeo chamando as pessoas a “cercar os prédios dos Três Poderes”.

Em nota, os advogados de Ferreira afirmam que “repudiam veementemente as injustas acusações” contra ele e acrescentam que vão provar a inocência do acusado. Segundo a defesa, o aposentado estava em Brasília no dia 8, mas “não adentrou em prédios públicos, não depredou patrimônio ou enfrentou as forças de segurança.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/procuradoria-geral-da-republica-encaminha-ao-supremo-leva-de-acusacoes-contra-os-extremistas-que-depredaram-as-sedes-dos-tres-poderes/

Procuradoria-Geral da República encaminha ao Supremo outra leva de acusações contra os extremistas que depredaram as sedes dos Três Poderes