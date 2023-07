Política Procuradoria-Geral da República solicita análise do estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Ele está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ele está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, nesta terça-feira (11), no Supremo Tribunal Federal (STF) a avaliação do estado de saúde do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes para subsidiar um pedido da defesa de Jefferson para revogação da prisão.

No documento, a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo, pede que o ex-deputado seja avaliado por uma junta médica oficial.

“Não se pode olvidar da periculosidade do réu por todos os atos praticados, porém, sem uma análise profunda de sua capacidade comportamental por uma junta médica oficial e psiquiátrica, não é possível, neste momento, o oferecimento de um parecer a respeito do pedido da defesa”, disse.

Conforme os advogados, Roberto Jefferson precisa de tratamento médico adequado fora da prisão. Segundo os defensores, ele já perdeu cerca de 16kg.

Prisão

Jefferson foi preso em outubro do ano passado após descumprir medidas cautelares e também por ter resistido a ordem de prisão, disparando tiros de fuzil contra policiais federais e atirando granadas contra agentes da Polícia Federal.

Ele disparou ao menos cerca de 50 vezes e arremessou três granadas contra quatro policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes. Dois agentes ficaram feridos. Foram apreendidas armas, carregadores e mais de 8 mil munições.

