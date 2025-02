Economia Produção brasileira de carne tem recorde de 29 milhões de toneladas em 2024

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Dados ainda provisórios do IBGE apontam alta de 14% na oferta de carne bovina. (Foto: Reprodução)

O ano de 2024 foi movimentado no setor de carnes, com recordes tanto na produção interna como nas exportações. Nesta semana, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados de abate de animais e de produção de carne do último trimestre.

Conforme os dados, que ainda podem passar por ajustes, a produção nacional atingiu o recorde de 29,2 milhões de toneladas equivalente carcaça no ano passado.

O volume representa alta de 6%, em relação ao de 2023. Oferta maior de animais para abate e ganho de produtividade que o setor vem registrando nos últimos anos permitiram esse patamar recorde.

O destaque ficou para a produção de carne bovina, que, segundo o IBGE, acumulou 10,22 milhões de toneladas equivalente carcaça no ano passado, 14,1% a mais do que em 2023.

Segundo a Athenagro, consultoria especializada na pecuária, apenas o aumento do descarte de matrizes não é a explicação para a alta da oferta de carne bovina no ano passado. O aumento de produtividade também faz parte dessa conta.

A oferta de carne de frango e suína também subiu, atingindo patamar recorde, mas com uma evolução menor do que a da bovina.

Conforme os dados do IBGE, a produção de frango somou 13,6 milhões de toneladas no ano passado, 2,4% a mais do que em 2023.

A oferta de carne suína no acumulado do ano, considerando os dados provisórios do quarto trimestre divulgado nesta terça-feira, atinge 5,34 milhões de toneladas, 1% a mais, segundo o IBGE.

O potencial de produção de carnes do ano passado permitiu exportações e receitas recordes para o setor. Para a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), o Brasil colocou 2,89 milhões de toneladas de carne bovina no mercado externo, em 2024, um volume 26% a mais do que no ano anterior. As receitas obtidas subiram para US$ 12,9 bilhões, 22% a mais.

As exportações de carne de frango subiram para 5,3 milhões de toneladas, 3% a mais do que em 2023, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). Mesmo com preços externos menos favoráveis em boa parte do ano passado, as receitas somaram US$ 10 bilhões, com aumento de 1,3%.

Com o aumento da produção interna e da demanda externa, as exportações de carne suína somaram o recorde de 1,35 milhão de toneladas no ano passado, 10% a mais do que no anterior. As receitas subiram para US$ 3 bilhões, com evolução de 8%.

O IBGE apontou também que a aquisição de leite cru, feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal, teve boa evolução em 2024.

Os dados preliminares do ano indicam que as indústrias adquiriram 29,3 bilhões de litros, 19% a mais do que em 2023.

As propriedades de leite vêm sendo reduzidas, com a saída de muitos produtores do setor devido a custos de produção e necessidade de investimentos. Os que ficaram e elevaram o uso de tecnologia conseguem produtividade maior. (Folha de S. Paulo)

