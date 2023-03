Mundo Produção de armas da Coreia do Sul dispara para atender demanda provocada pela guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Apesar dos apelos de Kiev e da Otan para enviar armas para a Ucrânia, Seul continuou a andar na corda bamba. Foto: Reprodução

Um ano depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a guerra estimulou um esforço global para produzir mais mísseis, tanques, projéteis de artilharia e outras munições. E poucos países agiram tão rapidamente quanto a Coreia do Sul para aumentar a produção. No ano passado, as exportações de armas do país aumentaram 140%, para um recorde de US$ 17,3 bilhões, incluindo negócios no valor de US$ 12,4 bilhões para vender tanques, obuses, caças e vários lançadores de foguetes para a Polônia, um dos aliados mais próximos da Ucrânia.

Mas, à medida que a Coreia do Sul expande as vendas de armas globalmente, ela se recusa a enviar esse arsenal para a própria Ucrânia. Em vez disso, Seul prefere recompor estoques de países aliados de Kiev, que nos últimos meses viram seus arsenais se esvair para ajudar o presidente Volodmir Zelenski em seu esforço de guerra.

O governo sul-coreano resiste a qualquer papel direto em armar a Ucrânia e impôs regras estritas de controle de exportação em todas as suas vendas. Essa cautela tem uma explicação. A Coreia do Sul não quer irritar o governo da Rússia, de quem espera a cooperação na imposição de novas sanções contra a Coreia do Norte, num contexto em que o regime de Pyongyang tem se mostrado cada vez mais errático e agressivo.

O presidente Vladimir Putin alertou a Coreia do Sul contra ajudar militarmente a Ucrânia, dizendo que isso arruinaria as relações entre Moscou e Seul e poderia levar a Rússia a aprofundar os laços militares com a Coreia do Norte. A guerra na Ucrânia já aproximou a Coreia do Norte da Rússia; apoiou abertamente a invasão e Washington o acusou de enviar projéteis de artilharia, foguetes e outras munições para a Rússia.

Quando Seul concordou em vender projéteis de artilharia para ajudar os Estados Unidos a reabastecer seus estoques, insistiu em uma condição explícita de controle de exportação de que o “usuário final” seria os Estados Unidos, uma regra que vigorou para todas as suas armas globais. negócios – incluindo seus contratos com a Polônia – por décadas.

No entanto, alguma tecnologia de armas sul-coreana já chegou à Ucrânia: os obuseiros Krab poloneses que foram enviados para a Ucrânia usam o chassi dos K9s sul-coreanos.

Crescimento assombroso

As indústrias de defesa de poucas nações cresceram tanto como resultado da invasão russa quanto a da Coreia do Sul. E apesar dos apelos de Kiev e da Otan para enviar armas para a Ucrânia, Seul continuou a andar na corda bamba, equilibrando-se entre sua aliança inabalável com Washington e seus próprios interesses nacionais e econômicos.

Ao contrário dos aliados americanos na Europa, que reduziram suas capacidades militares e de produção de armas no final da Guerra Fria, a Coreia do Sul manteve uma robusta cadeia de suprimentos de defesa doméstica para atender à demanda de suas próprias forças armadas e se proteger contra a Coreia do Norte.

