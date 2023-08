Agro Produção de azeite de oliva aumenta 29% no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, existem 22 fábricas e 93 marcas gaúchas de azeite de oliva Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura Atualmente, existem 22 fábricas e 93 marcas gaúchas de azeite de oliva. (Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura) Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A produção de azeite de oliva na safra 2022/2023 no Rio Grande do Sul aumentou 29% em relação à safra passada, passando de 448.500 litros para 580.228 litros, segundo dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura).

Atualmente, 340 produtores plantam oliveiras em 6.200 hectares no Estado. A área em idade produtiva (quatro anos ou mais) é de 4.300 hectares. As maiores áreas plantadas estão nos municípios de Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Canguçu, Caçapava do Sul, São Sepé, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Bagé, São Gabriel, Viamão e Sentinela do Sul.

Os dados foram divulgados em uma reunião da Câmara Setorial das Oliveiras, que ocorreu no Auditório da Associação Comercial Industrial de Santana do Livramento, na semana passada.

“Hoje, existem 22 fábricas e 93 marcas gaúchas de azeite de oliva, um aumento de 29% e 32%, respectivamente, em relação à safra passada”, disse o coordenador da Câmara, Paulo Lipp.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/producao-de-azeite-de-oliva-aumenta-29-no-rio-grande-do-sul/

Produção de azeite de oliva aumenta 29% no Rio Grande do Sul

2023-08-06