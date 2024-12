Economia Produção de energia: Elon Musk e o dirigente do Google querem cobrir o deserto com painéis solares. Resta saber se Trump vai concordar

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

A incursão de Elon Musk na política, pela direita, não diminuiu seu amor pela energia solar. (Foto: Reprodução)

A incursão de Elon Musk na política, pela direita, não diminuiu seu amor pela energia solar. É uma paixão que ele compartilha com Sundar Pichai, CEO da Alphabet, controladora do Google. Os dois trocaram mensagens, depois que Musk expressou admiração pelo Willow, o inovador chip de computação quântica do Google. Durante a troca de mensagens, Musk observou que os seres humanos não estão nem perto de aproveitar toda a energia disponível na Terra e disse que cobrir desertos e regiões áridas com painéis solares poderia quintuplicar o fornecimento de energia do mundo.

“De fato”, respondeu Pichai. “Deveríamos aumentar muito mais a escala da energia solar, é incrível que continuemos buscando alternativas quando o caminho mais óbvio está diante de nossos olhos, literalmente!”

Pode ter sido uma discussão teórica, mas a conversa entre dois dos executivos mais poderosos dos Estados Unidos é um bom presságio para um setor que os investidores têm desprezado desde a vitória eleitoral de Donald Trump no mês passado. Musk, ou o novo “primeiro amigo” dos Estados Unidos, está pronto para liderar o chamado Departamento de Eficiência Governamental e se tornou uma parte importante do círculo interno de Trump.

Independentemente da influência de Musk no Salão Oval, vários gerentes de ativos disseram à Fortune que continuam otimistas quanto à sorte do setor sob Trump. O presidente eleito fez da energia limpa um saco de pancadas frequente durante a campanha. Entretanto, o desempenho do setor solar durante seu primeiro mandato, disse Greg Smithies, sócio da empresa de capital de risco Fifth Wall, sugere que o setor ainda pode prosperar.

As ações do ETF Solar da Invesco, negociado como TAN na NYSE, subiram 544% durante a presidência de Trump, superando em muito o ganho de 70% do S&P 500. O ETF havia caído 6% entre sua vitória na noite da eleição sobre Hillary Clinton e sua primeira posse em janeiro de 2017.

Desta vez, o TAN caiu 18% nas duas semanas após a última vitória de Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris. Na época, Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors, disse à Fortune que a venda foi “irracional”. Alguns investidores parecem ter concordado, já que o ETF recuperou 5% desde então.

“Durante o último governo Trump, as pessoas estavam colocando energia solar no solo porque era mais barato”, disse Smithies, ex-executivo financeiro da Boring Company e da Neuralink, duas das empresas de Musk, ‘e agora está ainda mais barato’.

Por que a energia solar pode prosperar com Trump? Para muitos, o argumento econômico a favor da energia solar é inegável. Não é segredo que o mundo precisa de mais energia do que nunca, especialmente com os avanços em IA e computação criando uma demanda voraz de gigantes da tecnologia como a Alphabet de Pichai. Além disso, há desenvolvimentos como o aumento dos veículos elétricos, em que a Tesla de Musk é líder mundial.

Faz sentido, disse Jennifer Boscardin-Ching, especialista em energia limpa e investimentos ambientais da Pictet Asset Management, de Genebra, que as empresas e os países considerem praticamente toda e qualquer forma de obter mais energia. Os acordos entre os gigantes da Big Tech e as empresas nucleares receberam muita atenção da imprensa, observou ela, apesar de acordos de tamanho semelhante terem sido fechados com fornecedores de energia renovável.

“Mas eles não aparecem nas manchetes”, disse ela, ‘porque esse é o novo status quo’.

As empresas de energia solar também foram grandes beneficiárias da Lei de Redução da Inflação, que reservou US$ 400 bilhões (R$ 2,3 bilhões) em financiamento federal para energia limpa. Embora nenhum republicano tenha votado a favor da legislação em 2022, que Trump chamou de “Green New Scam”, vários legisladores de direita têm interesse na sobrevivência da lei. Um grupo de 18 republicanos da Câmara, por exemplo, enviou recentemente ao presidente da Câmara, Mike Johnson, uma carta alertando que alguns dos incentivos do projeto de lei criaram empregos e impulsionaram os investimentos em seus distritos.

E, embora as tarifas durante o primeiro mandato de Trump tenham atingido duramente o setor de energia solar, as empresas devem estar mais preparadas para políticas protecionistas desta vez. Por exemplo, o CEO da Sunnova, John Berger, disse recentemente à CNBC que sua empresa se tornou imune às tarifas depois de mudar quase que totalmente para fornecedores nacionais.

Por fim, alguns acreditam que certas políticas republicanas podem ajudar o setor. Um governo Trump poderia facilitar as exigências de licenciamento para todos os projetos de energia, inclusive solar, disse Smithies, e aumentar o acesso a terras públicas. Isso inclui uma grande quantidade de deserto de propriedade do Bureau of Land Management, observou ele.

Musk deixou claro o que ele acha que deve acontecer com ele. As informações são da revista Fortune.

