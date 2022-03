Brasil Produção de petróleo no Brasil em regime de partilha é o maior desde 2017

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

O volume foi 21% superior ao de dezembro e é o maior da série histórica, iniciada em 2017. Foto: Tania Regô/Agência Brasil

Dados do Boletim Mensal de Contratos de Partilha de Produção, divulgados nesta quinta-feira (17) pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), apontam que a União teve direito, em janeiro deste ano, a 17 mil barris de petróleo por dia (bpd) referentes à produção média em regime de partilha de produção. O volume foi 21% superior ao de dezembro e é o maior da série histórica, iniciada em 2017.

De acordo com o Boletim, o resultado é reflexo do início do Sistema de Produção Antecipada – 2 (SPA-2) em Mero. Do total de 17 mil bpd, 6,4 mil foram produzidos no Contrato de Partilha de Produção (CPP) de Libra, na Área de Desenvolvimento de Mero.

Outros 5,8 mil bpd foram produzidos pelo CPP de Búzios e 4,5 mil bpd pelo CPP de Entorno de Sapinhoá. No CPP Tartaruga Verde Sudoeste, o excedente em óleo da União continua sendo destinado à quitação do Acerto de Contas com o operador pela redeterminação do Acordo de Individualização da Produção (AIP).

