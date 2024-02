Economia Produção de veículos no Brasil tem recuo de 0,1% em janeiro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Em igual período foram exportados 19 mil veículos, uma retração de 43% Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O volume de veículos produzidos no Brasil no primeiro mês de 2024 repetiu o desempenho verificado no mesmo período do ano passado, tendo sido fabricados 152,6 mil veículos entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

O resultado tem leve queda de 0,1% comparado com o número do mesmo mês de 2023. A estagnação do ritmo de produção nas montadoras se deve, sobretudo, à queda da demanda no exterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (08), pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos).

Na comparação com dezembro, o recuo foi de 11,1%, enquanto as vendas de veículos no Brasil somaram 161,6 mil unidades, alta de 13,1% na comparação anual. Ante dezembro, que teve o maior volume de veículos vendidos em um mês em quatro anos, houve queda de 35%.

Em janeiro, foram exportados 19 mil veículos, uma retração de 43% na comparação com o mesmo mês de 2023, que já representava o baixo desempenho das montadoras instaladas no Brasil em outros mercados, principalmente nos vizinhos Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai. Segundo a entidade, a cada dez veículos vendidos no país, dois foram importados.

A maioria, porém, foi trazida pelas próprias montadoras, que importaram da Argentina 46% de todo o volume vindo do exterior. Um total de 25%, segundo a entidade, vieram da China, sendo que entre os carros importados em janeiro, 14% são elétricos e 19% são híbridos.

