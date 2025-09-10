Últimas Produção de veículos no País recua 4,8% em agosto; exportações saltam 49,3%, puxadas pela Argentina

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Já as vendas do mês passado, de 225,4 mil veículos, caíram 5,1% no comparativo com agosto de 2024. Foto: Reprodução

A produção de veículos teve queda de 4,8% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 247 mil unidades. Na comparação com julho deste ano, porém, houve alta de 3% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado na terça-feira (9), pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até agosto, houve 1,743 milhão de veículos montados, 6% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Já as vendas do mês passado, de 225,4 mil veículos, caíram 5,1% no comparativo com agosto de 2024. Na margem, ou seja, de julho para agosto, as vendas contraíram 7,3%. A despeito das quedas em agosto, o crescimento no acumulado do ano é de 2,8% em relação a 2024.

As exportações, por sua vez, somaram 57,1 mil veículos no mês passado, uma alta de 49,3% em relação a agosto de 2024, e crescimento de 19,3% em relação ao mês de julho.

Desde o início do ano, 378,2 mil veículos foram exportados, um crescimento de 55,9% ante os oito primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 700 vagas de emprego foram criadas nas montadoras em agosto. O setor agora emprega 110,1 mil trabalhadores.

Maiores produtores

O crescimento da produção das montadoras no ano passado fez o Brasil superar a Espanha e recuperar a oitava posição entre os maiores produtores de veículos no mundo. O posto tinha sido perdido para os espanhóis em 2023, mas foi retomado com o avanço de 9,7% que levou a produção de veículos no Brasil para 2,55 milhões de unidades em 2024.

China, Estados Unidos, Japão, Índia, México, Coreia do Sul e Alemanha são, nesta ordem, os países à frente do Brasil na produção. Já no ranking de consumo de veículos, o Brasil segue na sexta posição, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Índia e Alemanha.

Apesar da melhora de posição no ranking internacional, a produção das montadoras ainda está longe de recuperar os volumes de antes da pandemia. Para este ano, as previsões da Anfavea apontam para a produção de 2,75 milhões de veículos, um crescimento de 7,8% que ainda não alcança as 2,94 milhões de unidades fabricadas em 2019, ano anterior à crise sanitária.

Durante a apresentação dos resultados finais do setor em 2024, a direção da Anfavea mais uma vez chamou a atenção para o avanço da concorrência externa, tanto no Brasil quanto em mercados no exterior, ao explicar por que a produção não cresce tão rápido quanto o consumo de veículos.

Pavimentar um caminho de volta ao volume de produção de 3 milhões de veículos foi colocado como o primeiro item das prioridades da associação em 2025.

