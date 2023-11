Economia Produção industrial brasileira aumenta 0,1% em setembro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Indústrias extrativas apresentaram alta de 5,6% e foram a maior influência positiva em setembro Foto: Agência Vale Indústrias extrativas apresentaram alta de 5,6% e foram a maior influência positiva em setembro. (Foto: Agência Vale) Foto: Agência Vale

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A produção industrial brasileira variou 0,1% em setembro, após assinalar alta de 0,2% no mês anterior e queda de 0,3% em julho. Em relação ao mesmo mês de 2022, houve aumento de 0,6%.

No ano, a taxa acumulada é de -0,2% e, nos últimos 12 meses, a variação é nula (0%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira (1º) pelo IBGE.

“O resultado de setembro da produção industrial nacional marca o segundo mês seguido de crescimento, mas não altera o comportamento de menor dinamismo que a caracteriza nos últimos meses. Para além disso, no índice desse mês observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando três das quatro grandes categorias econômicas e 20 dos 25 ramos industriais investigados”, destacou o gerente da pesquisa, André Macedo.

Ele salientou que, mesmo com os dois meses seguidos de resultados positivos, o setor industrial ainda se encontra 1,6% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Entre as atividades, a influência positiva mais importante em setembro foi assinalada por indústrias extrativas, que avançaram 5,6%, após acumular perda de 5,6% no período de julho a agosto de 2023. Outras contribuições positivas relevantes sobre o total da indústria vieram de produtos químicos (1,5%) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,5%).

Já entre as 20 atividades que apontaram redução na produção, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-16,7%), máquinas e equipamentos (-7,6%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,1%) exerceram os principais impactos em setembro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/producao-industrial-brasileira-aumenta-01-em-setembro/

Produção industrial brasileira aumenta 0,1% em setembro

2023-11-01