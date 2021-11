Economia Produção industrial cai em nove dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em setembro

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Os principais recuos ocorreram no Ceará (-4,4%) e no Amazonas (-4%) Foto: Jonathan Campos/AEN-PR Os principais recuos ocorreram no Ceará (-4,4%) e no Amazonas (-4%). (Foto: Jonathan Campos/AEN-PR) Foto: Jonathan Campos/AEN-PR

A produção industrial brasileira caiu em nove dos 15 locais apurados pela Pesquisa Industrial Mensal na passagem de agosto para setembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os principais recuos ocorreram no Ceará (-4,4%) e no Amazonas (-4%). Outros Estados com quedas mais intensas do que a taxa nacional (-0,4%) foram Goiás (-2,3%), Mato Grosso (-2,2%), São Paulo (-1%), Pará (-0,6%) e Santa Catarina (-0,5%).

No Rio Grande do Sul, o índice subiu 0,7% em relação a agosto. Em setembro, apenas quatro locais apresentaram produção industrial acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020: Santa Catarina (5,2% acima), Rio de Janeiro (1,7% acima), Paraná (1,6% acima) e Minas Gerais (10,2% acima).

Na comparação com setembro do ano passado, as quedas mais intensas ocorreram na Região Nordeste (-13,7%), Amazonas (-13,5%), Bahia (-13,3%) e Ceará (-12,3%).

Também houve quedas em Mato Grosso (-8,3%), Goiás (-8,2%), Pará (-7,9%), Pernambuco (-5,8%), São Paulo (-5,6%), Rio Grande do Sul (-4,4%) e Espírito Santo (-0,2%). Já Rio de Janeiro (5,3%) e Minas Gerais (5%) tiveram os maiores avanços.

