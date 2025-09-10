Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

São cucas, roscas, bolachas, pães, rapaduras, doces de leite e queijos que vêm de diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Foto: Alex Rocha/PMPA
São cucas, roscas, bolachas, pães, rapaduras, doces de leite e queijos que vêm de diversas regiões do Rio Grande do Sul. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Uma infinidade de produtos coloniais está à venda no Pavilhão da Agricultura Familiar do Acampamento Farroupilha, que acontece até 21 de setembro no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

São cucas, roscas, bolachas, pães, rapaduras, doces de leite e queijos, entre outras delícias, que vêm de diversas regiões do Rio Grande do Sul para cativar o paladar dos consumidores que frequentam o local.

Seus produtores têm, em comum, o objetivo de aprimorar as novidades que anualmente levam para o espaço. Joana Ares atende na banca dos doces de leite e licores de uma empresa que acumula prêmios e aposta na criação de kits para atrair os mais sedentos por doce de leite: tem a opção com queijo, com nozes ou doce de leite com mel, os mais vendidos.

No estande ao lado, seu marido Alexandre Ares comercializa rapaduras de todos os tamanhos. Ele não esconde o maior orgulho: a rapadura de melado e amendoim com café, criada especialmente para a Expointer e o Acampamento Farroupilha 2025. “É um dos produtos que mais comercializo. O café estoura na boca, é muito saboroso. Até já pedimos reposição”, comenta.

Não muito longe, a dona de casa Vera Silveira, de Porto Alegre, passeava pelos corredores com um grupo de amigas nesta quarta-feira (10), quando avistou uma banca de embutidos, como salames e copas.

“Esse não branqueia, né?”, indagou ao vendedor, preocupada com a criação de mofo. Apesar do interesse, ela admite que seus produtos preferidos são os doces: “O brownie eu compro sempre, e a figada, então, como duas vezes”, disse, prometendo voltar mais vezes antes do fim do Acampamento.

Juarez de Souza comanda uma banca de laticínios e ali, entre cerca de dez tipos de queijo, o destaque é um exemplar à base de erva-mate, criado em 2024 para a Expointer e aprimorado este ano. O diferencial, explica, é o tempo de maturação, o que torna a peça mais cara: R$ 50,00 a cada 250 gr. “O tempo de produção é maior, mas a aceitação do público é muito boa”, compara.

Nem só de comida é feito o Pavilhão da Agricultura familiar. Também há artesanato indígena, com a venda de cestos, colares e baracas – uma espécie de chocalho usado em rituais e danças -, além dos conhecidos animaizinhos talhados em madeira. Tem periquito, quati, onça, coruja, macaco prego. Marcio Timoteo, da etnia guarani, morador de Camaquã, assim como os outros empreendedores, diz que as vendas estão subindo, mas ainda podem melhorar. “Temos ainda 20 dias pela frente”, lembrou.

O evento reúne 236 piquetes em uma área de 100 mil metros quadrados. A programação cultural tem como tema Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
https://www.osul.com.br/produtos-coloniais-do-pavilhao-da-agricultura-familiar-cativam-o-publico-no-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre/ Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Política Ministro Luiz Fux vota para absolver o ex-chefe da Marinha Almir Garnier de todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República
Pode te interessar

Porto Alegre Cadeia Pública de Porto Alegre é reinaurada após três anos de obras

Porto Alegre Árvore rara e ameaçada de extinção é registrada pela primeira vez em Porto Alegre

Porto Alegre Empresa que instalará painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre tem 90 dias para a colocação do material

Porto Alegre Porto Alegre sedia encontro de secretários de educação das capitais nesta semana