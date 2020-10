Depois de se reunir com funcionários do colégio, Macron pediu à “toda nação” que se una em torno dos professores para “protegê-los e defendê-los”. O assassinato ocorre três semanas após um ataque a faca na capital francesa perto da antiga sede da revista Charlie Hebdo, que publicou essas charges com a figura do profeta.

Investigação de foto

A polícia investiga uma mensagem postada no Twitter, que mostra uma foto da cabeça da vítima. Acompanha a imagem uma mensagem dirigida ao presidente Emmanuel Macron, “o líder dos infiéis”, e o autor do tuíte disse que quis “executar” a pessoa que “se atreveu a menosprezar Maomé”.

A polícia da cidade de Conflans Saint-Honorine foi alertada sobre a presença de um indivíduo suspeito que rondava uma escola, informou a Procuradoria de Paris. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima decapitada a 300 metros da escola. Tentaram prender um homem, mas ele os ameaçou, o que levou os policiais a disparar diversas vezes. O jovem morreu na hora.

O choque e a incompreensão dominavam os moradores da cidade, com os quais a AFP pôde falar. Todos descreveram o bairro onde ocorreu o ataque como “tranquilo” e “sem incidentes”.

Rodrigo Arenas, co-presidente da FCPE, a maior associação de pais de alunos, disse ter recebido um informe de “um pai extremamente irritado”, depois que uma caricatura de Maomé foi mostrada em sala de aula. O professor teria, segundo Arenas, “convidado os alunos muçulmanos a deixar a sala”, antes de mostrar a caricatura do profeta agachado, com uma estrela desenhada nas nádegas, e a legenda “nasce uma estrela”.

Segundo o pai de um aluno que estava em sala e que disse que o professor não quis chocar algumas crianças, a sequência causou muita polêmica entre alguns pais.