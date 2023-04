Brasil Professora é demitida após lesão corporal ser constatada em aluno agredido na sala de aula

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Exame do IML constatou lesão na cabeça de menino de 11 anos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Uma professora da Escola municipal Graça Grijó, no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi demitida após um exame do Instituto Médico-Legal (IML) constatar que um aluno do 6º ano sofreu uma lesão. O estudante de 11 anos foi ouvido na 64ª DP (São João de Meriti) e afirmou ter sido agredido por 15 colegas de classe após a docente permitir a ação, durante uma dinâmica que ela aplicava em sala de aula.

De acordo com a prefeitura, “a Secretaria de Educação informa que rescindiu, assim que soube do ocorrido, o contrato da professora. Ela trabalhava há um mês na unidade, não era concursada. A pasta também abriu uma sindicância para apurar todos os fatos e continuar tomando as medidas cabíveis para que isso nunca mais se repita.”

Além da sindicância, a professora será também intimada a depor pela Polícia Civil. O caso ocorreu no início da semana. Após o episódio, o pai do aluno agredido registrou ocorrência na 64ª DP, que abriu uma investigação. O garoto, então, passou por exame no IML.

Segundo o delegado Bruno Enrique Menezes, titular da delegacia de São João de Meriti, até o momento a unidade não recebeu denúncias de outros pais. “A professora propôs uma dinâmica em sala de aula, que consistia em fazer perguntas. Quem errasse, levaria um “cascudo” dos outros. Um dos alunos se negou a responder, pois não sabia a resposta, e a professora autorizou os demais alunos a agredirem o colega”, explica Menezes.

“Durante a presença, ela falou que era “meme, mico ou moca”. Quem não acertasse o meme, ia tomar mocão”, contou o estudante.

“Eu passei a mão na cabeça do meu filho e ele estava com a cabeça toda lesionada. Eu entreguei meu filho para essa instituição de ensino saudável e entregaram meu filho cheio de galos na cabeça. Meu filho está sem dormir direito há três dias”, afirmou o pai da vítima.

De acordo com o laudo do IML, o menino sofreu uma pequena “tumefação traumática na região parietal bilateral”, também conhecido como trauma de crânio.

“Ele (o estudante) relata que cerca de 15 alunos desferiram esse cascudo em sua cabeça, o que acabou causando uma lesão. A criança veio a delegacia com seu responsável e a encaminhamos ao IML para o corpo de delito. O exame foi feito e consta no laudo que ele sofreu uma pequena tumefação traumática na região parietal bilateral. Ou seja, trouxe a materialidade para o fato”, informou o delegado Bruno Enrique de Abreu Menezes, titular da 64ª DP.

