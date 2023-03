Rio Grande do Sul Professores gaúchos participam de seminário on-line a partir desta semana

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Evento prossegue até 26 de abril, com especialistas do Brasil e outros países. (Foto: EBC)

A partir desta segunda-feira (6), professores e gestores do setor nas mais variadas cidades gaúchas participam do 2º Seminário Internacional de Educação, ministrado por 12 especialistas brasileiros e de outros países. As atividades são realizadas de forma on-line em diversas noites até o dia 29 de abril, em uma promoção do Serviço Social do Comércio (Sesc).

O objetivo é aprofundar conhecimentos sobre metodologias no âmbito dos ensinos Infantil e Fundamental, tanto em instituições públicas quanto particulares. Ao todo, são 20 horas em tempo real, sempre entre 19h e 20h30min (mais atividades complementares), por meio de plataforma virtual específica.

A transmissão de conteúdos tem tradução simultânea das falas estrangeiras, inclusiva para Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Outras informações podem ser obtidas no site sesc-rs.com.br.

Palestras

– 6/3: “Educação do Futuro e Competências Fundamentais para Transformar o Mundo”. José Moran (Brasil), professor, pesquisador e designer de ecossistemas inovadores em educação.

– 8/3: “Territórios de brincadeiras e aprendizagens, com Alejandra Dubovik e Alejandra Cippitelli (Argentina), autoras dos livros “Construção e Construtividade” e “A Linha Como Linguagem”.

– 13/3: “Educação 5.0 – Caminhos Para Ressignificar a Educação”. Débora Garofalo (Brasil), coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (Brasil).

– 20/3: “Metaverso na Educação: o Virtual em Contraste com o Real”. Luciana Allan (Brasil), idealizadora e líder da avaliação de práticas educacionais inovadoras.

– 27/3: “Sentir e Pesquisar: Confiança Criativa e Consciência Para Preservação”. com Adriana Klisys (Brasil), psicóloga e diretora da consultoria em Educação e Cultura Caleidoscópio Brincadeira e Arte.

– 3/4: “Educação baseada em evidências”. Mônica Timm (Brasil), executiva da plataforma de leitura Elefante Letrado.

– 10/4 – “Projeto de Vida e Felicidade”. Leo Fraiman (Brasil), autor da obra “Pensar, Sentir e Agir” e ex-integrante do Comitê Mundial de Educação para a Autonomia, em Paris (França).

– 14 a 29/4: Curso “Metodologias Ativas”. Cris Vieira (Brasil), doutora em Educação e que atua junto a órgãos da cooperação internacional pelo programa de inovação e desenvolvimento da Unesco/ONU.

– 17/4: “Educação Inclusiva: Sair da Ilha Para Ver a Ilha”. David António Rodrigues (Portugal), professor de português em Educação Especial e com larga experiência no meio acadêmico em universidades de vários países.

– 24/4: “Estudantes de Inclusão ou Escola Inclusiva? Reflexões Sobre os Fazeres Cotidianos que Promovem a Inclusão Escolar”. Gabriela Dal Forno Martins (Brasil), sócia-fundadora da Zelo Consultoria em Educação e Desenvolvimento Infantil.

– 26/4: Professor do futuro e a reconstrução do conhecimento”. Pedro Demo (Brasil), autor de mais de 100 livros, como “Desafios Modernos da Educação”, “Educação e Qualidade” e “A Educação do Futuro e o Futuro da Educação”.

(Marcello Campos)

