Mandato da nova gestão será de quatro anos. (Foto: Divulgação)

O governador Eduardo Leite nomeou, em ato publicado no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (14), o professor Leonardo Alvim Beroldt da Silva e a professora Rochele da Silva Santaiana para exercerem, respectivamente, os cargos de reitor e de vice-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). O mandato é de quatro anos. A professora Sandra Monteiro Lemos foi exonerada do cargo de reitora pro tempore.

A decisão vem após o Conselho Superior Universitário (Consun) da Uergs homologar, em 30 de abril, o resultado final da eleição para reitor e vice-reitor da universidade, de acordo com a retificação do Edital 016/2022, publicada em agosto do ano passado.

A eleição para a escolha do reitor e vice-reitor da Uergs ocorreu em agosto de 2022. Em setembro, a Comissão Eleitoral da Uergs (Ceuergs) chegou a publicar o edital com o resultado final que declarava a Chapa 1, composta por Luciano Andreatta e Danni Maisa da Silva, vencedora do pleito. Porém, a Chapa 2, de Leonardo e Rochele, entrou com recurso, pois o edital que regulamenta as eleições prevê um fator de ajuste que não havia sido aplicado no cômputo dos votos.

A Ceuergs indeferiu o recurso, o Consun manteve o indeferimento, e o caso foi levado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que determinou a retomada do processo eleitoral para a homologação do resultado apurado com a aplicação do fator de ajuste.

A solenidade de posse da nova gestão deverá ocorrer nos próximos dias.

“Finalmente, a legalidade foi restabelecida. Espero que este longo processo tenha contribuído para o amadurecimento institucional. Temos, pela frente, grandes desafios como o recredenciamento da Uergs pelo Conselho Estadual de Educação; a adequação das normativas que orientam o funcionamento da Universidade e repensar, a partir do PDI e do PPPI, os serviços prestados à sociedade gaúcha. Isso precisa ser realizado com amplo debate com a comunidade universitária e também com a sociedade”, disse o reitor Leonardo Beroldt, após a publicação da nomeação.

Para a vice-reitora e superintendente de Planejamento, Rochele Santaiana, este momento reforça a crença na justiça e na legalidade. “Temos ciência que representamos um projeto coletivo de Universidade. Se tivemos força e perseverança até chegarmos neste dia, é por acreditarmos na democracia, acreditarmos nas pessoas, acreditarmos numa Uergs forte e participativa. Uma Uergs que nos orgulha, composta de sonhos, desafios e lutas cotidianas por uma Educação Superior de qualidade. Antes de tudo acreditamos na justiça, na legalidade e na construção de grandes projetos”, pontuou.

