Notícias Professores terão direito a 15% de desconto em hotéis pelo Brasil, anuncia governo

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os descontos estarão disponíveis entre 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026.(Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Professores da educação básica de todo o país terão direito a um desconto de 15% em reservas em hotéis da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3).

A iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do Turismo em parceria com a ABIH foi formalizada em uma cerimônia na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Os descontos estarão disponíveis entre 1º de março de 2025 e 31 de março de 2026. As reservas deverão ser feitas até 31 de dezembro de 2025.

O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente um dos cerca de 41 mil hotéis associados.

Em períodos de alta temporada, os descontos serão realizados em cima dos valores cobrados naquela ocasião. Os estabelecimentos estão sujeitos à disponibilidade de hospedagem.

A iniciativa faz parte de um eixo de valorização dos docentes do programa Mais Professores para o Brasil, conforme anunciado pelo MEC em janeiro.

Além do benefício em parceria com a IBIH, o MEC também vai viabilizar:

benefícios específicos por meio de parceria do MEC com bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa);

distribuição de 100 mil notebooks por ano para professores premiados. As informações são do portal G1.

Como usar?

Para usufruir do benefício, é preciso que os professores anexem um comprovante de sua profissão no ato da reserva do hotel – pode ser uma carteira de identificação funcional ou um contracheque, conforme pontuado pelo governo.

Valorização dos professores

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, a medida reconhece e o papel essencial dos professores ao mesmo tempo que incentiva o consumo de serviços turísticos, fortalecendo a economia local.

“Fazer o professor viajar pelo Brasil não é apenas um reconhecimento, um prestígio, um prêmio a ele pela profissão que exerce, mas fazer as professoras e os professores viajarem pelo Brasil é também um estímulo a essa potente máquina de influência que os professores exercem sobre os seus alunos”, destacou o ministro.

Já o ministro da educação, Camilo Santana, lembrou que o governo federal tem adotado uma érie de iniciativas afim de reconhecer os professores. “O governo federal tem trabalhado para estimular essa cultura de reconhecimento do papel desses profissionais da educação. Com mais essa estratégia, estamos criando alguns mecanismos para valorizar esse profissional tão fundamental na nossa sociedade”, declarou. As informações são do portal Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/professores-terao-direito-a-15-de-desconto-em-hoteis-pelo-brasil-anuncia-governo/

Professores terão direito a 15% de desconto em hotéis pelo Brasil, anuncia governo

2025-02-03