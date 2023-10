Rio Grande do Sul Programa amplia o acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas na cidade de Canoas

17 de outubro de 2023

Na cidade gaúcha a iniciativa consta em termo de cooperação técnica entre MP-RS e Força Aérea Brasileira. (Foto: Divulgação/Ministério do Esporte)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e a Força Aérea Brasileira (FAB) firmaram acordo de cooperação destinado a ampliar em Canoas o alcance do programa “Segundo Tempo”, que incentiva crianças e adolescentes à prática esportiva. Na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, o foco são alunos de escolas públicas municipais e menores acolhidos institucionalmente.

A iniciativa tem por finalidade, ainda, promover o desenvolvimento integral do público infanto-juvenil e a construção da cidadania em áreas sob vulnerabilidade social. Trata-se de uma ação desenvolvida pelo governo federal, por meio dos Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Interessados em saber mais sobre o “Segundo Tempo”, bem como sobre iniciativas similares, encontram informações detalhadas no site gov.br/esporte.

Por meio do acordo, o MP-RS se responsabiliza pela divulgação do projeto nos segmentos em que atua a instituição, bem como pela prestação de apoio às famílias da gurizada por meio de palestras de orientação sobre direitos e temas correlacionados. Também fica incumbido de acompanhar a execução das atividades previstas.

Assinaram o documento o promotor de Justiça Cível de Canoas, João Paulo Fontoura de Medeiros, e o comandante do Grupamento de Apoio da FAB na cidade, coronel Marcos Pinheiro de Vasconcellos. A cerimônia contou com as presenças do major-brigadeiro do Ar Marcelo Fornasiari Rivero, titular do 5º Comando Aéreo Regional.

(Marcello Campos)

Programa amplia o acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas na cidade de Canoas

