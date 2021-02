Geral Programa de demissão voluntária do Banco do Brasil tem mais de 5 mil funcionários interessados

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Além dos programas de demissão voluntária, o banco anunciou que vai fechar 361 unidades neste ano. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta segunda-feira (8) que validou 5.533 adesões aos seus dois programas de desligamentos voluntários anunciados em janeiro. A previsão do banco estatal era atrair ao redor de 5 mil interessados.

“Os impactos financeiros dos programas serão informados nas apresentações de resultado do 4º Trimestre de 2020”, acrescentou o BB.

Em ambos os programas, a adesão era voluntária e de caráter pessoal. Os incentivos variam de acordo com as condições estabelecidas em cada programa e pelas condições de cada funcionário.

Além dos programas de demissão voluntária, o banco anunciou que vai fechar 361 unidades – 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento – no primeiro semestre deste ano.

Em setembro de 2020, de acordo com último balanço de resultados, o Banco do Brasil tinha 92.106 funcionários, queda de 1,9% em relação a setembro de 2019 (93.872).

Os dois programas lançados eram os seguintes:

– Programa de Adequação de Quadros (PAQ), a fim de otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas e excessos nas unidades do banco. Além da opção de desligamento, o PAQ incentiva movimentações laterais para unidades onde existam vagas.

– Programa de Desligamento Extraordinário (PDE), disponível a todos os funcionários do BB que atenderem aos pré-requisitos e é específico para o incentivo ao desligamento, com limite de 5 mil adesões.

Na ocasião do anúncio, o presidente Jair Bolsonaro se irritou com a decisão do Banco do Brasil e chegou a pedir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, que acabou sendo mantido no cargo.

Programas de demissão

Desde 2019, início do governo Bolsonaro, 23 programas de demissão voluntária (PDVs) foram aprovados em estatais de diversos segmentos, como Banco do Brasil, Caixa, Correios e Petrobras.

De acordo com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia, foram desligados 12,3 mil profissionais. Os dados de 2020, no entanto, ainda não foram fechados.

O enxugamento no quadro de funcionários em estatais é confirmado pelo “Panorama das Estatais” do Ministério da Economia: em 2020, as estatais reuniram um efetivo de 472.234 funcionários, contra 476.643, em 2019, e 496.142, em 2018. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral