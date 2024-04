Economia Programa de microcrédito a juro zero é ampliado para empresas que faturam até R$ 360 mil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O pagamento do empréstimo pode ser feito em até 11 vezes Foto: PMPA/Divulgação O pagamento do empréstimo pode ser feito em até 11 vezes. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre remodelou o Programa Municipal de Microcrédito com juro zero. Com o objetivo de fomentar os negócios de empreendedores na Capital, a iniciativa foi ampliada. A estimativa do Executivo é investir até R$ 1 milhão no subsídio.

Agora, além de atender microempreendedores informais e MEIs (microempreendedores individuais), o programa está acessível para microempresas que faturam até R$ 360 mil por ano e agroindústrias familiares. O valor do empréstimo também subiu. Antes, o teto era de R$ 15 mil em três depósitos. Atualmente, o valor máximo é de R$ 20 mil, concedido em duas etapas.

O secretário municipal extraordinário do Trabalho e Qualificação Profissional, Tiago Simon, avaliou que o novo formato é mais inclusivo e ajudará a gerar renda e desenvolvimento econômico. “O acesso ao crédito é uma das maiores barreiras ao empreendedorismo no País. A política de microcrédito é extremamente relevante para impulsionar emprego, renda e dignidade”, destacou.

Funcionamento

O pagamento do empréstimo pode ser feito em até 11 vezes, sendo que o empreendedor paga as nove primeiras cotas e, para quem quitar essas parcelas em dia, a prefeitura cobre as duas últimas. Três instituições financeiras estão habilitadas a conceder o benefício. Para obter o empréstimo, também é necessário seguir os requisitos.

Regras

– Faturamento anual de até R$ 360 mil

– Não ter débitos de tributos municipais

– Não ter restrição no SPC/Serasa

–Ter um avalista sem restrição no SPC/Serasa

– O empreendedor precisa ser morador ou ter sua atividade sediada em Porto Alegre

Como contratar

– Entrar em contato com uma das operadoras de crédito habilitadas

– Fornecer documentação necessária

– Aguardar a avaliação da operadora

– Retirar o crédito

Parceiros credenciados

– Banco do Empreendedor

Site: bancodoempreendedor.org.br

WhatsApp: (51) 99678019

–Imembuí Microfinanças

Site: imembuimicrofinancas.org

WhatsApp: (51) 93543068

e-mail: contato@imembuimicrifinancas.org

Sicredi

Site: sicredi.com.br

WhatsApp: (51) 3558-4770.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/programa-de-microcredito-a-juro-zero-e-ampliado-para-empresas-que-faturam-ate-r-360-mil-em-porto-alegre/

Programa de microcrédito a juro zero é ampliado para empresas que faturam até R$ 360 mil em Porto Alegre

2024-03-31