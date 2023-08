Rio Grande do Sul Programa de Refinanciamento de Dívidas 2023 em Canoas segue até esta sexta-feira com desconto de até 100%

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

O programa de Refinanciamento de Dívidas garante quitação de até 24 vezes Foto: Gustavo Garbino/PMC Foto: Gustavo Garbino/PMC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contribuintes de Canoas, na Região Metropolitana, têm a oportunidade de quitarem suas dívidas com até 100% de descontos através do Refis 2023 (Programa de Refinanciamento de Dívidas), até esta sexta-feira (11). O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) está entre os tributos que podem ser pagos com condições especiais de até 24 vezes.

O programa também possibilita o pagamento com redução de juros do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e demais taxas, vencidos até 31 de dezembro de 2022 e que já estejam em fase de cobrança administrativa ou judicial.

Segundo o secretário municipal da Fazenda de Canoas, João Portella, desde a primeira etapa do Refis 2023, que ocorreu no período de 25 de maio a 16 de junho, rendeu um montante de R$ 47 milhões. A expectativa, segundo Portella, até o final da segunda etapa do programa, que seguirá até o dia 11 de agosto, é de alcançar a marca dos R$ 50 milhões.

Condições

O Refis garante descontos de 100% na multa e nos juros para pagamentos à vista. De forma parcelada, em até quatro vezes, a redução é de 90% da multa e dos juros; de cinco a oito parcelas, diminuição de 85% da multa e dos juros; de nove a 24 vezes, com abatimento de 80% da multa e dos juros. O IPTU 2023, também pode ser quitado com 10% de redução pago em cota única.

